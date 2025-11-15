Trump demandará a la BBC para que lo indemnice con entre $1,000 y 5,000 millones de dólares

La disculpa ofrecida por la Corporación BBC al presidente Donald Trump por haber difundido en un documental con un video editado sobre uno de sus discursos dirigido a responsabilizarlo de alentar a la ciudadanía a atacar el Capitolio en 2021, no dejó satisfecho al magnate neoyorquino y, en respuesta, presentará una demanda para que lo indemnice con entre $1,000 y 5,000 millones de dólares.

Previo a los comicios efectuados el año pasado en Estados Unidos para definir al nuevo jefe de la nación, la BBC emitió un documental en el programa “Panorama” donde, al presentar a Donald Trump, tras manipular uno de sus discursos, lo proyectó como un personaje radical, lo cual representa un sesgo editorial.

Ante el escándalo producido, el equipo legal de BBC le ofreció una disculpa por escrito al mandatario estadounidense tal y como lo había solicitado. No obstante, en el documento se descartó cualquier posibilidad de ofrecerle dinero para compensarlo y así evitar una demanda.

“Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el videoclip, discrepamos enérgicamente de que exista fundamento para una demanda por difamación”, indica una parte del texto.

Donald Trump pretende aprovechar la manipulación de uno de sus discursos para obtener una fortuna que podría llevar a la BBC a la bancarrota. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En respuesta, a bordo del Air Force One, en un encuentro informal con los representantes de los medios informativos, Trump anticipó su incursión en una nueva batalla legal encaminada en darle una lección a la British Broadcasting Corporation por haber pretendido interferir en las elecciones presidenciales celebradas el año pasado utilizando indebidamente su imagen.

“Los demandaremos por entre mil y cinco mil millones de dólares, probablemente la próxima semana. Creo que tengo que hacerlo. Es decir, hasta ellos mismos han admitido que hicieron trampa”, expresó.

Aunque Trump ha logrado presionar a otras compañías para llegar a millonarios acuerdos compensatorios en su favor en Estados Unidos, existe el antecedente de una demanda que perdió en el Reino Unido, en marzo de 2024, cuando también pretendía ser compensado.

Bajo el argumento de que el exoficial de inteligencia británico Christopher Steele y su empresa, Orbis Business Intelligence, habían dañado la reputación de Trump al vender afirmaciones “notoriamente inexactas” sobre sus vínculos con Rusia, se presentó una querella legal por presuntamente haber violado su privacidad de datos.

Sin embargo, luego de analizar la demanda, la jueza Karen Steyn optó por desestimarla y además le ordenó al neoyorquino cubrir cerca de la mitad del monto correspondiente a los honorarios legales de su demandante, cifra que rondó en $385,000 dólares.

