Divino Espinoza noquea a Khegai y defiende su título en México

Rafael ‘Divino’ Espinoza noqueó en el undécimo asalto a Arnold Khegai y defendió por cuarta vez consecutiva su cinturón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), este sábado por la noche en la Arena Potosí de San Luis Potosí, México.

El campeón mexicano dominó gran parte del combate con un volumen de golpeo muy superior. Khegai resistió con valentía y tuvo éxito ocasionalmente con su derecha. En el séptimo, un cabezazo accidental abrió una cortada alrededor del ojo izquierdo del ucraniano.

Al inicio del undécimo asalto la esquina de Khegai decidió detener el combate debido a la acumulación de castigo y por la inflamación alrededor de su ojo izquierdo. Con este resultado, Divino Espinoza retuvo su título por cuarta ocasión y por la vía del nocaut ante su público en México.

THE TKO ON HOME TURF 🇲🇽 pic.twitter.com/tk1FXl9C6J — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2025

En la entrevista sobre el ring tras la victoria, Divino Espinoza destacó que es el primer peleador en noquear a Arnold Khegai y se mostró contento por darle un espectáculo a los mexicanos que dijeron presente en San Luis Potosí.

“Estoy contento porque obtuve el resultado que esperaba, que es una victoria. También quería darle un espectáculo a la gente. Pude haber mantenido la distancia toda la noche, pero quise dar un show como siempre”, dijo.

“Sé que nadie lo había detenido antes, y yo soy el primero. Es un peleador poderoso, pero esta noche demostré que soy mejor. Aún me siento bien en este peso. Pero antes de tomar una decisión, quiero ver qué ofertas hay sobre la mesa”, agregó.

En entrevista con La Opinión, Divino Espinoza comentó que tras esta pelea le gustaría quedarse un tiempo más en la división para seguir afianzándose como el mejor y buscar un combate de unificación, pero también le agrada la idea de subir de categoría. Habrá que esperar a ver cuál será lo que sigue para el mexicano a continuación.

Divino Espinoza dominó por completo a Arnold Khegai en México. Crédito: Zanfer Boxing | Cortesía

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB por cuarta ocasión tras vencer al ucraniano. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 25 peleas, 21 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

En cambio, Arnold Khegai, de 33 años, falló al buscar coronarse por primera vez como campeón mundial ante el mexicano. El ucraniano tiene marca de 23 victorias (14 por la vía rápida), tres derrotas y un empate en su carrera profesional.

