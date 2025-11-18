Argentina y España, cara a cara el 27 de marzo por la Finalissima

La Finalissima del 2026 ya tiene fecha confirmada. Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo, según informó RTVE, en una reedición del duelo que cada ciclo mide al campeón de la Copa América con el monarca de la Eurocopa. Será la segunda vez que este trofeo se juegue bajo su nuevo formato, luego de la victoria albiceleste por 0-3 ante Italia en Wembley durante 2022.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega a este compromiso con un recorrido que marcó un nuevo ciclo de éxitos para el fútbol argentino. Desde la Copa América 2021, pasando por la consagración en la Finalissima 2022 y el título en la Copa del Mundo de Catar, hasta la obtención de la Copa América 2024, el equipo ha sostenido un nivel competitivo que lo mantiene como referencia global.

España, por su parte, llega al duelo tras coronarse en la Eurocopa 2024, torneo que ganó al derrotar a Inglaterra en la final del Estadio Olímpico de Berlín. Esa consagración impulsó un cierre sólido en las eliminatorias europeas, donde el conjunto dirigido por Luis de la Fuente aseguró su pase directo al Mundial 2026.

Sede, contexto mundialista y el simbolismo detrás del cruce

La información publicada por Marca agrega que el partido formaría parte de la Fecha FIFA de marzo y que la FIFA pretende darle un alcance global. El organismo, según el reporte, estableció el 27 de marzo como la fecha tentativa para el encuentro. El ajuste se produjo luego de que España confirmara su clasificación directa al Mundial, evitando así un repechaje que habría complicado la organización.

El escenario elegido sería el Estadio Lusail, en Qatar, un recinto emblemático que ya albergó la final del Mundial 2022. La selección argentina conoce bien ese estadio: allí venció a Francia en una definición memorable que quedó marcada como una de las finales más emocionantes en la historia reciente del fútbol.

Durante las negociaciones también se consideraron otras sedes. Londres propuso repetir la experiencia de Wembley, mientras Arabia Saudita y Uruguay se mostraron interesadas en acoger el evento. Sin embargo, la infraestructura qatarí y su experiencia reciente en torneos internacionales inclinaron la balanza hacia Lusail.

La elección de escenario coincide con un momento especial para ambas selecciones. La presencia simultánea de Lionel Messi y Lamine Yamal —dos futbolistas que, en etapas distintas, han llevado el número 10 del Barcelona— suma un componente simbólico que genera expectativa adicional entre los aficionados.

El calendario también juega un papel clave. La ventana de marzo es la única viable antes del inicio del Mundial 2026, que abrirá el 11 de junio en Guadalajara y Ciudad de México. Los períodos posteriores, entre septiembre y noviembre, quedarían demasiado lejos para sostener el impacto del duelo previo al torneo.

La Real Federación Española de Fútbol, además, evalúa la posibilidad de programar un segundo amistoso durante esa misma gira. Uno de los posibles rivales sería Qatar, dirigido por Julen Lopetegui, aunque cualquier avance quedará pendiente hasta después del sorteo mundialista del 5 de diciembre en Washington.

La Finalissima tiene una historia que se remonta a 1985, cuando Francia y Uruguay disputaron la primera edición. Argentina ha dejado una huella especial en esta competencia, ganando en 1993 ante Dinamarca y repitiendo en 2022 frente a Italia. Ahora buscará un nuevo título frente a una España que llega renovada, con una generación que apunta alto para el Mundial del próximo año.





