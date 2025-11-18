Insinúan caso de amaño de partido en las Eliminatorias de Concacaf

La selección de Nicaragua está fuera de cualquier posibilidad de clasificar al Mundial de 2026. A falta de una jornada, “Los Pinoleros” no pueden acceder ni al repechaje ni a los puestos de clasificación directa. Byron Bonilla repasó el camino de su selección y considera que hubo “cosas raras” que impidieron que Nicaragua estuviese en la Copa del Mundo.

El futbolista del Real Estelí y de la selección nicaragüense encendió las alarmas dentro del conjunto “Pinolero”. Byron Bonilla cree que hubo un futbolista que hizo “cosas raras” durante uno de los partidos de las Eliminatorias de Concacaf.

“Se están olvidando de un punto y yo sí quiero decirlo. Lo que pasó en partidos atrás no es casualidad, de perdonar a alguien. Simplemente esa persona sabe lo que hizo, por qué lo hizo y esas no son cosas que pasan en el día a día. Son cosas que para mí son raras, pero el equipo se comportó como tenía que ser”, dijo el futbolista.

Miguel Rodríguez señalado

En la convocatoria de los partidos recientes de Nicaragua solo hay un jugador que podría cumplir con las descripciones de Byron Bonilla. El guardameta Miguel Rodríguez tuvo un muy evidente mal compromiso contra la selección de Costa Rica.

.@newyorkcityfc's Alonso Martínez fires a brilliant strike to put Costa Rica in front! 🇨🇷⚡



Stream Costa Rica vs Nicaragua on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/4BeEKwbgZq — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

En el duelo contra los “Ticos” Miguel Rodríguez tuvo responsabilidad en tres de los cuatro goles del conjunto costarricense. De hecho, Rodríguez fue responsable de uno más, pero la anotación fue invalidada por fuera de juego.

Manfred Ugalde takes advantage of a blunder by Nicaragua’s Miguel Rodríguez and finishes into an empty net 🥅💥



Stream Costa Rica vs Nicaragua on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/NkdvZn66GY — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

Costa Rica defender Francisco Calvo pulls off a stunning bicycle kick to cap off their October World Cup Qualifying window in style 🚲🇨🇷 pic.twitter.com/KfVcp4uYMa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

“Costa Rica no generó mucho. Perdimos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez. Toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Es un joven de 22 años, cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional, y eso no se lo digo yo, se lo dice a cada uno de sus compañeros después de cada uno de los partidos”, dijo Marco Antonio Figueroa, entrenador de Nicaragua en ese partido.

Después de aquel compromiso Miguel Rodríguez no fue más convocado dentro de la selección de Nicaragua. Rodríguez había jugado otros 20 partidos bajo el arco de los albiazules. Estos errores le permitieron a Costa Rica ganar su único partido, hasta ahora, en las Eliminatorias Sudamericanas.

