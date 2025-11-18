Líder neonazi admite plan para repartir caramelos envenenados a niños judíos en Nueva York

El líder neonazi Michail Chkhikvishvili, de 22 años y originario de Georgia, se declaró culpable este lunes en un tribunal federal de Brooklyn de haber promovido crímenes de odio y de reclutar seguidores para ejecutar atentados violentos en Estados Unidos. El Departamento de Justicia confirmó que el joven, conocido en su grupo como “Comandante Carnicero”, fue extraditado desde Moldavia en mayo de 2025 para enfrentar la justicia estadounidense.

Según la fiscalía, el cabecilla de la secta Maniac Murder concibió un plan para la víspera de Año Nuevo que consistía en reclutar a un colaborador para disfrazarse de Papá Noel y repartir caramelos envenenados a niños judíos y de otras minorías raciales en Nueva York. Después del ataque, el perpetrador debía quemar el disfraz y destruir los teléfonos utilizados para evitar ser identificado.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. afirmó que el acusado “admitió sus viles acciones, incluido el reclutamiento de otros para cometer actos de violencia contra niños judíos y de minorías raciales”.

Manual del odio e inspiración para ataques reales

Chkhikvishvili es también autor del llamado Manual del Odiador, un documento distribuido desde 2021 a través de Telegram con instrucciones para cometer tiroteos escolares, fabricar bombas y mezclar sustancias letales como la ricina. Las autoridades aseguran que sus textos han inspirado al menos dos ataques violentos, uno de ellos en Estados Unidos.

En enero de 2025, un estudiante de 17 años mató a una persona e hirió a otra en la escuela secundaria Antioch, en Nashville, antes de quitarse la vida. El atacante aseguró actuar en nombre de Maniac Murder y otro grupo extremista. En Turquía, otro seguidor mencionó explícitamente a Chkhikvishvili antes de apuñalar a cinco personas frente a una mezquita, vestido con símbolos nazis.

El FBI frustró sus planes con un agente encubierto

El complot principal se desarticuló cuando el líder neonazi solicitó a un supuesto colaborador ejecutar ataques con bombas e incendios provocados contra judíos y minorías raciales. Sin embargo, la persona con la que hablaba era un agente encubierto del FBI.

Según los federales, Chkhikvishvili proporcionó manuales detallados con instrucciones para crear explosivos y venenos, incluyendo la ricina, y motivó al agente a ejecutar nuevos ataques en escuelas y comunidades judías en Brooklyn cuando el primer plan fracasó.

Enfrenta décadas tras las rejas

Con su declaración de culpabilidad, Chkhikvishvili enfrenta una pena máxima de hasta 40 años de prisión. La fiscal general Pam Bondi afirmó que “grupos violentos, nihilistas y racistas como estos representan una amenaza constante para el pueblo estadounidense; nuestra vigilancia no flaqueará mientras protegemos a nuestros ciudadanos”.

La sentencia se anunciará en los próximos meses, y las autoridades no descartan presentar cargos adicionales relacionados con incitación a crímenes de odio y terrorismo doméstico.

