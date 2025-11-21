Enrique Alfaro, de gobernador de Jalisco, a auxiliar técnico en el Valladolid de España

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, empezó a dar los primeros pasos para cumplir su gran sueño de dirigir a las Chivas del Guadalajara, al convertirse a partir de este viernes en auxiliar técnico del uruguayo Guillermo Almada en el Valladolid de la segunda división de España.

No hace mucho tiempo, Alfaro, dio a conocer sus intenciones de llegar a convertirse en el futuro entrenador de las Chivas y por tal motivo reveló que estaba estudiando su curso de director técnico en la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) para poder cristalizar sus objetivos.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

En esa ocasión dijo que: “Creo en la idea de dejar la política antes de que la política te deje a ti, hoy veo casos patéticos en los que ya la edad no te deja ser quien fuiste, pude haber sido plurinominal, pero decidí no hacerlo, no voy a hacer un desfiguro como muchos gobernadores”.

Sueña dirigir a Chivas

Enrique Alfaro no ha negado sus intenciones de ser el técnico de Chivas en un futuro próximo, por lo cual no quiere ser un improvisado si se le presenta la oportunidad de encabezar un proyecto al frente de uno de los equipos más populares de la Liga MX

“Quiero dedicarme al futbol, imagínate, si me retiro de esto y no tengo una dosis de adrenalina adicional me voy a volver loco. El futbol es una dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión. Estoy estudiando para ser entrenador, estoy haciendo un curso en línea en la Federación Argentina, y quiero prepararme por si surge una oportunidad. Me gustaría algún día ser entrenador de Chivas”, finalizó.

¡AH CARAAAAAY! 😳🟣



De Gobernador de Jalisco a auxiliar técnico de Almada en el Real Valladolid de España. Sí, este es el presente de Enrique Alfaro, el ex gobernador jalisciense que ahora trabajará en el banquillo del Valladolid junto a un gran conocido del futbol mexicano como… pic.twitter.com/kQeDqe21Uz — MedioTiempo (@mediotiempo) November 21, 2025

El Valladolid se encuentra en la séptima posición de la segunda división de España, con un total de 20 puntos a nueve del líder Unión Deportiva Las Palmas, producto de cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Entre el cuadro vallisoletano y Las Palmas se ubican La Coruña y Racing de Santander con 26 puntos, Burgos y Almería con 25 y el Cádiz con 21 unidades, con lo cual el equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada se tendrá que poner las pilas para que no se les escapen estos equipos en busca de regresar a la Primera División.

De ser gobernador de Jalisco a ser auxiliar de un equipo de Segunda División de España 🤯📋



El ex gobernador Enrique Alfaro será asistente técnico de Guillermo Almada en el Real Valladolid ⚽️🤝💜 pic.twitter.com/mqroFJDUU5 — AS México (@ASMexico) November 21, 2025

Ahora veremos que tal le va a Enrique Alfaro en esta función totalmente diferente a la de comandar a uno de los principales estados de la República Mexicana y donde buscará aportar su empuje como recién egresado de la escuela de directores técnicos.

