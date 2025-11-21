Raúl Jiménez tendrá titularidad en Fulham ante lesión de Rodrigo Muniz

Raúl Jiménez asumirá la responsabilidad de la delantera del Fulham tras la lesión del brasileño Rodrigo Muniz.

Muniz, quien estaba habituado como el delantero titular del club inglés, sufrió una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá alejado hasta mediados de febrero, según Marco Silva, entrenador del Fulham.

“Es una noticia triste para nosotros y Rodrigo. Es un jugador que tiene grandes objetivos para la temporada de mejorar sus números. Siempre es difícil cuando ves que se ha recuperado de una lesión y afrontar una nueva que le obliga a operarse para recuperarse. A mediados de febrero podría ser un buen momento para él para volver”, expresó Silva este viernes.

La baja de Muniz se suma a Antonee Robinson, quien tampoco podrá estar con el equipo para la reanudación de la Premier League tras la fecha FIFA.

Jiménez será el encargado del ataque del Fulham que buscará una victoria en casa ante el Sunderland, una de las sorpresas en el comienzo de la temporada.

“Robinson también va a estar fuera para el próximo partido, pero Raúl Jiménez entrenó con el equipo esta mañana y está para jugar”, destacó Silva.

Fulham necesita los goles de Raúl Jiménez para salir del descenso

Fulham está urgido de buenos resultados tras tener cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de Premier League.

El club de Marco Silva está en el puesto número 15 de la tabla con 11 puntos tras 11 jornadas con solo 1 punto por encima del descenso.

Pero el calendario no les depara partidos nada fáciles con duelos ante Sunderland, Tottenham, Manchester City y Crystal Palace en las próximas cuatro fechas.

Raúl Jiménez necesitará aumentar su cuota goleadora tras sumar solo un gol y una asistencia en lo que va de temporada.

En las primeras 11 fechas, el delantero mexicano ha sido titular en seis partidos y no marca desde el pasado 28 de septiembre ante el Aston Villa.

