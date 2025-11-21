Tainy y Karol G lanzan ‘Única’: una balada de reggaetón sobre los amores perdidos

El productor puertorriqueño Tainy, uno de los arquitectos sonoros más influyentes de la música urbana, se unió con la superestrella colombiana Karol G para presentar ‘Única’, el segundo adelanto de su muy esperado álbum de estudio en solitario.

La canción construye un puente musical entre la potencia rítmica del reggaetón y la vulnerabilidad emotiva de una balada, narrando la historia de una conexión intensa que, aunque destinada a terminar, se inmortaliza a través de la música.

‘Única’ explora la intensidad de un amor pasajero, pero inolvidable. La letra evoca la nostalgia de un momento irrepetible, con Karol G cantando: “Tu boca besándome toda de una forma única / Tanta gente en el mundo y esa noche yo era la única”.

La canción trata precisamente de eso: de un romance que, a pesar de no tener futuro, contenía una verdad profunda, capturando la belleza de lo efímero y el poder perdurable de los recuerdos.

El productor teje un universo sonoro donde el arpa se erige como el personaje principal, un instrumento que siempre lo ha fascinado y que aquí aporta un toque mágico y melancólico.

Este viaje se refuerza con el videoclip, dirigido por Stillz y filmado en las montañas de Malibú, que despliega planos que se asemejan a pinturas en movimiento, mezclando la naturaleza con un toque de surrealismo.

Críticas a ‘Única’

A pesar de la poderosa junta que representan Karol G y Tainy, la recepción de la canción no está siendo la esperada. A un día de su publicación, el video aún no alcanza el millón de visualizaciones, un hecho curioso debido a las dos figuras que están detrás.

En las redes sociales, los fanáticos no han dejado de dejar sus comentarios en los perfiles de ambos. Unos afirman que no se relacionan la canción con el concepto del video, otros aseguran que Karol G “sacó su peor canción”.

Karol G y Tainy decidieron sacar la peor canción del año😍 pic.twitter.com/JTOx4rKcQE — único🪡 (@unveranorosa_) November 21, 2025

Pese a esto, la colombiana se mostró feliz por esta nueva colaboración y expresó sentirse “única”, también agradeció a Tainy por incluirla en su nuevo proyecto.

