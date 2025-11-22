Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 22 de noviembre de 2025

Este sábado 22 de noviembre habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

David Benavídez defenderá por primera vez su título de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el peligroso Anthony Yarde en Arabia Saudita. De acuerdo con los expertos, este duelo será de mucha acción y el mexoamericano parte como favorito.

En la misma cartelera, Devin Haney buscará coronarse en el peso welter al desafiar a Brian Norman Jr., campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). También Jesse ‘Bam’ Rodríguez y Fernando Daniel Martínez unificarán los títulos peso supermosca del CMB y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por su parte, en California, Mizuki Hiruta encabezará una tarjeta y pondrá en juego su título de peso supermosca femenino de la OMB contra Gloria Gallardo.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Arabia Saudita

David Benavídez vs. Anthony Yarde. Categoría: por el título semipesado CMB de Benavídez, pelea a 12 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: por el título semipesado CMB de Benavídez, pelea a 12 rounds. Riad. Brian Norman Jr. vs. Devin Haney. Categoría: por el título de peso welter de la OMB de Norman, pelea a 12 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: por el título de peso welter de la OMB de Norman, pelea a 12 rounds. Riad. Jesse ‘Bam’ Rodríguez vs. Fernando Daniel Martínez . Categoría: por el título de peso supermosca del CMB de Rodríguez y la AMB de Martínez, pelea a 12 rounds. – Lugar: Riad.

. Categoría: por el título de peso supermosca del CMB de Rodríguez y la AMB de Martínez, pelea a 12 rounds. Riad. Abdullah Mason vs. Sam Noakes . Categoría: por el título peso ligero vacante de la OMB, pelea a 12 rounds. – Lugar: Riad.

. Categoría: por el título peso ligero vacante de la OMB, pelea a 12 rounds. Riad. Vito Mielnicki Jr. vs. Samuel Nmomah. Categoría: peso mediano, pelea a 10 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: peso mediano, pelea a 10 rounds. Riad. Mohammed Alakel vs. Jiaming Li. Categoría: peso superpluma, pelea a 6 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: peso superpluma, pelea a 6 rounds. Riad. Julio Porras Ruiz vs. Pius Mpenda. Categoría: peso supermediano, pelea a 6 rounds. – Lugar: Riad.

Categoría: peso supermediano, pelea a 6 rounds. Riad. Sultan Almohammed vs. Umesh Chavan. Categoría: peso ligero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Riad.

Estados Unidos

Mizuki Hiruta vs. Gloria Gallardo. Categoría: por el título de peso supermosca femenino de la OMB de Hiruta, pelea a 10 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: por el título de peso supermosca femenino de la OMB de Hiruta, pelea a 10 rounds. Long Beach, California. Abel Mejia vs. Jason Buenaobra. Categoría: peso superpluma, pelea a 8 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: peso superpluma, pelea a 8 rounds. Long Beach, California. Guadalupe Medina vs. Lilian Almaraz. Categoría: peso paja femenino, pelea a 8 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: peso paja femenino, pelea a 8 rounds. Long Beach, California. Adan Palma vs. TBA. Categoría: peso supergallo, pelea a 8 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: peso supergallo, pelea a 8 rounds. Long Beach, California. Iyana Verduzco vs. Judy Flores. Categoría: peso supergallo femenino, pelea a 8 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: peso supergallo femenino, pelea a 8 rounds. Long Beach, California. Jamar Talley vs. Adam Diu Abdulhamid. Categoría: peso crucero, pelea a 6 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: peso crucero, pelea a 6 rounds. Long Beach, California. Diego Avilés vs. Lito Dante. Categoría: peso supermosca, pelea a 6 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: peso supermosca, pelea a 6 rounds. Long Beach, California. Alejandro Alvarado vs. Billy Timmons. Categoría: pelea a 4 rounds, peso superpluma. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: pelea a 4 rounds, peso superpluma. Long Beach, California. Abraham Morales vs. Diego Domínguez. Categoría: peso superpluma, pelea a 4 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: peso superpluma, pelea a 4 rounds. Long Beach, California. Mario Zamora vs. Nesly Trezile. Categoría: peso superpluma, pelea a 4 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

Categoría: peso superpluma, pelea a 4 rounds. Long Beach, California. Chrystopher Franco vs. Keon Merlo. Categoría: peso ligero, pelea a 4 rounds. – Lugar: Long Beach, California.

