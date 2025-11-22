Pep Guardiola se enfada con un camarógrafo tras derrota de Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se mostró visiblemente enfadado con un operador de cámara en la derrota contra el Newcastle United después de que este grabara su discusión con Bruno Guimaraes.

En unas imágenes que se han hecho virales por redes sociales, el técnico español le quita los auriculares al cámara, mientras este hace su trabajo, para recriminarle algo al oído.

Este incidente ocurrió justo después del pitido final del partido en el que el City perdió 2-1 contra el Newcastle para quedarse a cuatro puntos del líder Arsenal.

Pep Guardiola clashed with a camera operator at full time after Manchester City's loss to Newcastle 😳 pic.twitter.com/LxTCvae39W — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 22, 2025

Partido entre Manchester City y Newcastle terminó en pelea

Al acabar el encuentro, se produjo una pequeña trifulca entre los jugadores del City y Guardiola contra Joelinton, del Newcastle.

Una vez se llevaron al brasileño, la discusión comenzó entre Guardiola y Guimaraes y tras esta, el entrenador se fue a por el operador de cámara antes de abandonar el campo por el túnel de vestuarios.

En el partido hubo varias decisiones polémicas que no parecieron gustar a Guardiola, como una posible falta a Gianluigi Donnarumma en el 2-1 que ni el árbitro ni el VAR pitó.

“Gianluigi vio la jugada, yo no. Confío en mis jugadores, pero yo no lo he visto. Es lo que hay, estamos acostumbrados”, dijo Guardiola a “Sky Sports”.

Con este resultado, los Citizens siguen en el tercer puesto de la tabla de la Premier League a cuatro puntos del primer lugar, aunque con un partido más del líder Arsenal.

FULL TIME AT ST. JAMES' PARK. ⏱️



Newcastle take down Man City in an electric finish. pic.twitter.com/DcjgVHXPXo — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) November 22, 2025

Arsenal debe aprovechar caídas de Liverpool y Manchester City

El Arsenal tendrá la oportunidad de sacar seis puntos de ventaja sobre el segundo y ocho sobre el tercero si consigue una victoria este domingo.

Aunque los Gunners tendrán un difícil partido este domingo frente al Tottenham Spurs en el Emirates Stadium.

Por su parte, una victoria para el Tottenham lo subiría del octavo al cuarto puesto de forma directa justo a un punto del Manchester City.

