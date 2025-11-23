LAFC falló gol insólito y perdió en penales 4-3 (2-) el pase a la final del Oeste de la MLS

La escuadra Black&Gold del LAFC pagó caro la falla insólita en la búsqueda del tercer gol que los pusiera en la gran final de la Conferencia Oeste de la MLS al estrellar tres veces en los postes sus disparos con lo cual el juego se definió en penales para que Vancouver Whitecaps terminará imponiéndose 4-3 (2-2).

Con ese dramatismo que acompañó dicha jugada de los tres disparos a los postes en el minuto 120 de tiempo corrido generada por el venezolano David Martínez desde la derecha y después del franco gabonés Dennis Bouanga en dos ocasiones desde la izquierda, el destino del cuadro angelino quedó marcador posteriormente para perder en los tiros penales.

Porque dicen que el fútbol te da y te quita como sucedió con el surcoreano Heung-Min Son que se despachó con dos goles, el último en forma angustiosa en el minuto 90+10 para mandar el encuentro a tiempo extra y minutos después en los penales terminó siendo el villano con el penal fallado al abrir la serie para el equipo oro y negro de la urbe californiana.

Steve Cherundolo, técnico del LAFC hubiera querido terminar su ciclo en forma espectacular llegando a la gran final de la Conferencia Oeste y hasta a la lucha por el título de la temporada 2025 de la Major League Soccer, pero ahora la escuadra de Jesper Sørensen se quitó la jettatura de los angelinos para llegar a su primera final de la Conferencia Oeste.

El partido

Tal como se presumía antes del encuentro que el resultado se conseguiría a sangre y fuego, el propio desarrollo de las acciones fue dejando al descubierto un duelo de alto nivel. Primero con un Vancouver Whitecaps con el dominio en los 45 minutos iniciales, en donde Emmanuel Sabbi a los 39 minutos abrió el marcador en una asistencia de 65 metros del portero Yohei Takaoka para quedar frente al portero Hugo Lloris y vencerlo con disparo por abajo para colocar el marcador 1-0.

LAFC no pudo reaccionar y casi al final del primer tiempo en el minuto 45+1 logró colocar el 2-0 en un remate del germano Thomas Muller que el portero Hugo Lloris alcanzó a desviar, pero con tan mala suerte que el uruguayo Mathias Laborda anidó en las redes.

La gran reacción angelina

En la segunda mitad, LAFC logró reaccionar y adelantando sus filas fue por el resultado después de una serie de intentonas, permitió que el surcoreano Heung-Min Son a pase de Andrew Moran, logró anidar el esférico en las redes después de varias intentonas cuando el portero Takaoka y Laborda salvaron su meta sobre la línea, terminó empujando el esférico a las redes.

Después vino la reacción de Vancouver y en el minuto 78 Hugo Lloris logró la salvada que mantuvo a LAFC en el partido y permitió que en los minutos finales, después de la expulsión por doble amarilla de Blackmon, viniera el cobro del tiro libre fuera del área del surcoreano Heung-Min Son demostró su gran nivel con un golazo para el milagroso 2-2.

Lo insólito y la derrota en penales

Para los tiempos extras, Vancouver Whitecaps aguantó 30 minutos de fuerza de LAFC, en donde los canadienses encararon el juego con diez hombres por la expulsión de Blackmon y la baja por lesión de su líder moral Thomas Muller.

Fueron minutos de angustia para Vancouver, sobre todo en la agonía de los lapsos suplementarios, cuando en una misma jugada fallaron en una misma acción en tres ocasiones, el venezolano David Martínez y el franco gabonés Dennis Bouanga, cuando el primero estrelló el balón en el larguero desde la derecha y después Bouanga con tiro al poste y después al larguero, no pudieron meter el esférico a las redes.

En la tanda de penales acertaron por Vancouver Whitecaps: Sebastián Berhalter, Jayden Nelson, Ryan Gauld y Mathias Laborda, mientras que falló Edier Ocampo, mientras que por LAFC anotaron Dennis Bouanga, Andy Morán y Franky Amaya, pero fallaron Son Heung-Min y Mark Delgado.

El resumen gráfico del encuentro

