Anthony Yarde se pronuncia tras ser noqueado por Benavídez

Anthony Yarde se pronunció tras ser noqueado brutalmente por David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial Boxeo (CMB), el pasado fin de semana y aseguró que volverá más fuerte.

En una entrevista con DAZN tras la derrota, Yarde felicitó al equipo de Benavídez por la victoria y comentó que hará algunos cambios -que no quiso mencionar- luego de volver de vacaciones.

“Quienes me conocen saben que estoy cabreado. Volveré mejor, más fuerte. Sé en lo que me estaba metiendo, pero pensé que podría lograrlo, intentando sorprender al mundo, intentando volver a ser grande”, dijo.

David Benavídez celebra con su equipo su triunfo 31 luego de defender exitosamente su campeonato mundial de peso semicompleto. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

“Esta noche estuvo mejor. Felicidades a él. Felicidades a su equipo. Solo les digo a todos que estoy bien. Algunos estaban preocupados porque me sangraba la nariz. Sí, estoy bien. Voy a comer bien, me iré de vacaciones y haré otras cosas que no voy a mencionar”, agregó.

David Benavídez utilizó su velocidad y volumen de golpes para presionar constantemente a Yarde durante la pelea. El británico tuvo algunos momentos de éxito en el combate, pero las habilidades del mexoamericano fueron demasiado para él.

En el séptimo asalto, Benavídez puso contra las cuerdas a Yarde y lanzó una ráfaga de golpes que lo hizo caer a la lona. Inmediatamente, el árbitro intervino y puso fin al combate que terminó ganando el Monstruo Mexicano por nocaut técnico.

Luego del triunfo, el mexoamericano confirmó que peleará el 2 de mayo contra Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón unificado de peso crucero, para buscar coronarse también en esa categoría.

David Benavídez no tuvo compasión con Anthony Yarde y lo noqueó en el séptimo asalto. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

Anthony Yarde, de 33 años, perdió la oportunidad de coronarse campeón de peso semicompleto del CMB tras ser brutalmente detenido por el mexoamericano. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y cuatro derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato del CMB y ahora podría pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

