Gennady Golovkin es el nuevo presidente de World Boxing

El exboxeador kazajo Gennady Golovkin, dos veces campeón mundial del peso medio y subcampeón olímpico en Atenas 2004, fue elegido nuevo presidente de World Boxing (WB), la federación avalada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para organizar las pruebas de boxeo en los Juegos.

Golovkin, actual presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán y miembro de la Comisión Olimpismo 365 del COI, sucede al neerlandés Boris van der Vorst, quien ha estado al frente de WB desde su fundación en 2023.

La designación del nuevo presidente tuvo lugar en el Congreso Mundial de Boxeo celebrado en Roma. En la presentación de su candidatura el pasado 27 de octubre, Golovkin, de 42 años, se marcó como prioridades asegurar el futuro olímpico del boxeo, restaurar la confianza mundial, lograr el pleno reconocimiento del COI, así como “reconstruir la reputación como una familia de boxeo unida, guiada por el respeto, la transparencia y la unidad”.

En la elección durante el Congreso Mundial de Boxeo celebrado en Roma, Golovkin fue el único candidato aprobado por un comité independiente, lo que permitió que fuera nombrado por aclamación. Asumirá un cargo por tres años, según los estatutos de World Boxing.

Su llegada al liderazgo coincide con uno de los momentos más importantes para la organización: en febrero de este año, World Boxing obtuvo un reconocimiento provisional por parte del COI, lo que la coloca como la nueva federación internacional encargada del boxeo olímpico, tras la caída de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Además, Golovkin ha presentado un programa bastante ambicioso. Entre sus propuestas destaca la creación de un Consejo de Atletas de World Boxing (previsto para 2026), con voz y voto en la junta ejecutiva, y una World Boxing Academy destinada a entrenadores y boxeadores, con enfoque en la educación antidopaje, la salud mental y la mejora del arbitraje.

Con su elección, Golovkin se compromete a no solo mantener el boxeo dentro del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sino también a proyectar la disciplina hacia Brisbane 2032 y más allá, con la intención de fortalecer la transparencia institucional y devolver protagonismo a los deportistas.

