Informan que hay dos detenidos por el asesinato del modelo argentino Fede Dorcaz

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la detención y vinculación a proceso de dos presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino, ocurrido el pasado 9 de octubre.

Los imputados, identificados como Geovanni ‘N’ y Andy ‘N’, fueron capturados en operativos distintos como resultado de una investigación coordinada entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la investigación, el 9 de octubre de 2025, Fede Dorcaz circulaba por la alcaldía Miguel Hidalgo cuando varios individuos en tres motocicletas le cerraron el paso. Según las autoridades, Andy ‘N’ y Geovanni ‘N’ descendieron de una de las motos y habrían sido los autores materiales de disparar contra el artista. Tras el ataque, huyeron del lugar en motocicleta.

Andy ‘N’ fue detenido el 17 de octubre en la alcaldía Gustavo A. Madero tras una persecución y un enfrentamiento a tiros con elementos de la SSC, que resultó en que el detenido sufriera lesiones y requiriera atención médica.

Geovanni ‘N’ fue arrestado el 20 de noviembre durante una serie de cateos ejecutados en inmuebles de las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. En estos operativos también se aseguró un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

¿Quién era Fede Dorcaz?

Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, era un cantante, compositor y modelo argentino-italiano de 31 años. Nacido en Mar del Plata, Argentina, había desarrollado su carrera entre España, Estados Unidos y, recientemente, México, donde había decidido establecerse.

Con una carrera musical iniciada en 2017, Dorcaz era considerado por medios como la revista Rolling Stone como una estrella latina en ascenso. Contaba con miles de seguidores en plataformas digitales y tenía previsto participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa, formando pareja con su novia, Mariana Ávila.

Derivado de la investigación y del trabajo conjunto con la @SSC_CDMX detuvimos a dos hombres por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino que se desempeñaba como cantante.



Ambos ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.… pic.twitter.com/AFI1GB1RZK — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 24, 2025

