Lenny Kravitz reveló que un fan le arranco cuatro rastas durante un show

Lenny Kravitz vivió un momento inesperado y doloroso durante su concierto en Brisbane, Australia. El cantante reveló que una fan le arrancó cuatro rastas mientras cantaba.

El incidente ocurrió el viernes 21 de noviembre cuando el cantante de 61 años bajó del escenario y se metió entre el público para cantar su emblemática canción “Let Love Rule” y, en medio de la emoción, una joven fanática le jaló fuertemente las rastas.

En un video que compartió en sus historias de Instagram, Kravitz relató el suceso con sorpresa y humor, destacando la fuerza necesaria para arrancarle las rastas y expresando claramente su asombro por la situación.

“Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza. ¿Saben qué tan fuerte se tiene que jalar para arrancarlas de mi cabeza? Maldita sea, nena”, dijo el cantante.

El momento íntimo de cantar entre los fans durante “Let Love Rule” es una tradición que quiere mantener intacta y afirmó que seguirá saliendo al público a pesar del incidente. Además, mostró su cariño hacia sus seguidores y lamentó que algo así ocurriera en medio de un espectáculo lleno de energía positiva y conexión.

La gira Blue Electric Light que está realizando Kravitz incluye varias presentaciones en Australia y Nueva Zelanda, con planes de continuar en 2026 en Ciudad de México.

Este evento se suma a la serie de shows que el músico ha dado para promover su más reciente álbum, lanzado en 2024.

El cantante valoró mucho el regreso a Australia después de tantos años y destacó la energía hermosa que le ha dado esta parte del tour.

Este episodio no solo muestra la pasión que genera Kravitz entre sus seguidores, sino también su compromiso con un show auténtico y cercano, que convierte cada concierto en un momento especial de comunión entre artista y público

