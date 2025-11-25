América, con la duda de Ramón Juárez o Igor Lichnovsky, para iniciar la liguilla

Ramón Juárez o Igor Lichnovisky, sería la única duda que tenga el técnico André Jardine en el once inicial del América para debutar en la liguilla vs. Monterrey, después de que se confirmó que por primera ocasión en hace mucho tiempo, las Águilas tienen a su plantel completo para ser tomado en cuenta.

La duda obedece a cuestiones meramente tácticas que maneja el técnico brasileño Jardine quien a lo largo del campeonato se ha resistido a darle la titularidad permanente a Ramón Juárez, no obstante que el defensa mexicano ha jugado mejor en varios partidos que el andino Lichnovsky.

Inclusive han surgido rumores en el entorno americanista que la decisión de no apostar totalmente por Juárez de parte del estratega brasileño obedece a cuestiones personales, sobre todo actitudes que ha tenido el zaguero central mexicano cuando no ha sido tomado en cuenta creyendo el propio jugador que es una injusticia.

La única duda sería la antes citada y donde Luis Malagón aparecerá en la portería, en la defensa Kevin Álvarez por derecha y por izquierda Cristian Borja, mientras que en la central lo harán Sebastián Cáceres y Ramón Juárez o Igor Lichnovsky.

En el mediocampo como contenciones serán llamados Israel Reyes y Álvaro Fidalgo, mientras que como volantes externos aparecerán Erick Sánchez y Alejandro Zendejas, dejando en el eje del ataque al uruguayo Rodrigo Aguirre y al francés Allan Saint -Maximin.

En la banca podrá echar mano del uruguayo Rodolfo Cota, Brian Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila, José Zúñiga y sobre todo la reaparición del gran veterano Henry Martín, quien después de disputar solo 111 minutos en el torneo Apertura 2025 será tomado en cuenta para estar en la banca listo para jugar cuando sea requerido.

Los cambios de horario no benefician al América

El técnico André Jardine descartó que los cambios de horario en la liguilla y el hecho de programar tres juegos en miércoles y uno solo el jueves no fueron para beneficiar al América, pues aseguró que todos los equipos partirán la competencia en similitud de condiciones.

“Al Monterrey lo respetamos como rival, pero nosotros somos fuertes en liguilla, estamos acostumbrados a este tipo de partidos y debemos hacerlo sentir. Vamos a necesitar de toda nuestra exigencia y ‘hambre’ que tenemos para traer un buen resultado de una cancha hermosa que seguramente estará llena”, destacó el técnico americanista.

