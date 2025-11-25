Artur Beterbiev resta importancia a victoria de Benavídez: “Nada nuevo”

Artur Beterbiev restó importancia a la victoria por nocaut técnico de David Benavídez, campeón mundial de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sobre Anthony Yarde y aseguró que no vio nada nuevo.

En una publicación en su cuenta oficial en X, Beterbiev minimizó la dominante actuación de Benavídez sobre Yarde y piensa que un enfrentamiento entre ambos podría ser mucho mejor.

“Todo lo que me preguntas sobre Benavídez-Yarde… lo vi. Nada nuevo para mí. Podríamos tener algo mejor, ¿no?”, dijo el excampeón ruso.

All you ask me about Benavidez-Yarde. I saw it. Nothing new for me. We two could have something better, isn’t it? — Artur Beterbiev (@ABeterbiev) November 24, 2025

En la pelea con Yarde, David Benavídez utilizó su velocidad y volumen de golpes para presionarlo constantemente. El británico tuvo algunos momentos de éxito, pero las habilidades del mexoamericano fueron demasiado para él y en el séptimo -tras una ráfaga de golpes que lo mandó a la lona- el árbitro detuvo el duelo.

Recordemos que el Monstruo Mexicano aceptó enfrentar al peleador británico porque Dmitry Bivol y el mismo Artur Beterbiev lo ignoraron, ya que una trilogía entre ambos estaba pautada. Esto coronó a Benavídez como monarca del CMB y sigue a la espera del campeón unificado.

La lesión de Bivol pospuso el tercer duelo y Beterbiev iba a pelear con Deon Nicholson en la cartelera que protagonizó el mexoamericano, pero su rival abandonó el duelo por las mismas razones que el ruso.

Antes de la pelea con Yarde, David Benavídez mencionó que si le tocaba elegir entre Bivol y Beterbiev, el segundo sería un duelo más emocionante para los aficionados y está interesado en hacerlo realidad en 2026. Pero, tras vencer al británico, anunció que Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez sería el siguiente.

Momento en el que David Benavídez conecta un devastador gancho a la quijada del británico Anthony Yarde en el round 7 para obligar al réferi a intervenir y decretar el nocaut técnico. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, defendió con éxito su campeonato del CMB y ahora podría pelear contra el Zurdo Ramírez. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 31 triunfos, 25 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

