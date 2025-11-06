David Benavídez dice que pelea con Beterbiev es más atractiva que la de Bivol

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cree que una pelea con Artur Beterbiev sería más atractiva que un enfrentamiento con Dmitry Bivol.

En una entrevista con Boxing News, Benavídez explicó que Beterbiev es un rival mucho más difícil que Bivol y por eso piensa que al público le gustaría más ese combate.

“Creo que una pelea con Beterbiev sería más del gusto de los aficionados. Sería una pelea más dura. Beterbiev es un peleador más rudo, que te presiona, que te va encima todo el tiempo. Mientras que Bivol es alguien al que tienes que ir a buscar, cazarlo en el ring”, dijo.

Atur Beterbiev quiere recuperar los cinturones de las 175 libras. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Estoy dispuesto a pelear con quien sea. Creo que una pelea más atractiva para la afición sería yo contra Beterbiev, sería una gran pelea. Pero incluso una pelea mía contra Bivol también sería muy buena. He hecho mucho sparring con Bivol”, agregó.

El Monstruo Mexicano por ahora está concentrado en defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita. El mexoamericano es el favorito para ganar este combate a pesar de que el británico es uno de los rivales más peligrosos que ha enfrentado.

De salir victorioso, David Benavídez podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol, dueño de los otros tres cinturones de la categoría, a inicios de 2026. Los rusos tienen una trilogía pautada, pero por la lesión de espalda del excampeón unificado, el duelo se pospuso. Si la tercera pelea no sucede, el mexoamericano pelearía con alguno de los dos.

Dmitry Bivol volverá al ring en 2026. Crédito: John Locher | AP

Según reportes, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenará la pelea por el título indiscutible de peso semicompleto entre Bivol y Benavídez en el 2026, pero aún nada está confirmado.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Entrenador de Artur Beterbiev dice que están interesados en David Benavídez

· Stephen Edwards cree que David Benavídez puede vencer a Bivol y Beterbiev

· Artur Beterbiev ya tiene rival para noviembre y no es Dmitry Bivol