Stephen Edwards cree que Benavídez puede vencer a Bivol y Beterbiev

El entrenador Stephen Edwards cree que David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), puede vencer a los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

En una entrevista con MillCity Boxing, Edwards explicó que el Monstruo Mexicano tiene mejor defensa e inteligencia que Bivol y Beterbiev, por lo que tendría ventaja en ambos enfrentamientos.

“Creo que le gana a Beterbiev y a Bivol. Benavídez es un crack. Su defensa es mejor de lo que la gente cree, y su jab y su inteligencia son mejores. Nunca permite que el oponente tome demasiado impulso en una pelea”, dijo el entrenador.

Dmitry Bivol renunció al título del CMB para evadir a David Benavídez. Crédito: John Locher | AP

El Monstruo Mexicano por ahora está concentrado en defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita. El mexoamericano es el favorito para ganar este combate a pesar de que el británico es uno de los rivales más peligrosos que ha enfrentado.

Stephen Edwards pronosticó que el mexoamericano vencerá al británico sin problemas. “Creo que Benavídez es demasiado fuerte en la recta final. Yarde es un poco inútil. (…) No sé si pueda pelear contra Benavídez con ese giro de hombro. Le va a ganar a Yarde”.

Source: Stephen Edwards: Benavidez Will Break Down Yarde (https://www.boxing247.com/boxing-news/coach-stephen-edwards-picks-benavidez-to-break-down-the-bodybuilder-anthony-yarde-in-riyadh-showdown/297353)

De salir victorioso, David Benavídez podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol, dueño de los otros tres cinturones de la categoría, a inicios de 2026. Los rusos tienen una trilogía pautada, pero por la lesión de espalda del excampeón unificado, el duelo se pospuso. Si la tercera pelea no sucede, el mexoamericano pelearía con alguno de los dos.

Según reportes, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenará la pelea por el título indiscutible de peso semicompleto entre Bivol y Benavídez en el 2026, pero aún nada está confirmado.

Artur Beterbiev también ha expresado interés en pelear con David Benavídez. Crédito: Frank Franklin II | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

