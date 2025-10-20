Maravilla Martínez menciona contra quién le gustaría que peleara Benavídez

Sergio “Maravilla” Martínez mencionó a Dmitry Bivol y Artur Beterbiev como los oponentes a los que le gustaría ver enfrentar a David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones a los medios en la ciudad de México, Maravilla Martínez comentó que ambos combates serían increíbles para Benavídez y espera que pronto se pueda concretar alguno de los dos.

“Me gustaría ver a Benavídez contra Bivol y Benavídez contra Beterbiev. Creo que serían combates para ver quién es el mejor de los tres. Serían dos combates increíbles para mí. Creo que sí se ponen de acuerdo y lo pactan…”, dijo.

David Benavídez quiere las mejores peleas posibles. Crédito: John Locher | AP

El Monstruo Mexicano por ahora está concentrado en defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita. El mexoamericano es el favorito para ganar este combate a pesar de que el británico es uno de los rivales más peligrosos que ha enfrentado.

De salir victorioso, David Benavídez podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol, dueño de los otros tres cinturones de la categoría, a inicios de 2026. Los rusos tienen una trilogía pautada, pero por la lesión de espalda del excampeón unificado, el duelo se pospuso. Si la tercera pelea no sucede, el mexoamericano pelearía con alguno de los dos.

Según reportes, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenará la pelea por el título indiscutible de peso semicompleto entre Bivol y Benavídez en el 2026, pero aún nada está confirmado.

Dmitry Bivol volverá al ring en 2026. Crédito: John Locher | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

