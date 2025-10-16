David Benavídez quiere pelear en peso pesado algún día

David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quiere pelear algún día en peso pesado y aseguró que tiene el tiempo suficiente para poder cumplir esa meta.

En una entrevista con el canal de Youtube Ring Champs con Ak & Barak, Benavídez declaró que planea pasar cinco años en semicompleto, después la misma cantidad de tiempo en crucero y luego subir a los pesados.

“Me quedan 15 años más. Peleo dos veces al año, ¿por qué no querría hacerlo los próximos 15 años? Si cuido bien mi cuerpo, dos peleas al año no son nada. Quiero estar en el peso semicompleto unos cinco años más. Luego en el peso crucero otros cinco años, y luego quizás podamos llegar al peso pesado“, dijo.

Anthony Yarde es el próximo oponente de David Benavídez en 175 libras. Crédito: Anton Basanayev | AP

“Tienes tiempo suficiente para recuperarte, tiempo suficiente para ti, tiempo suficiente para tu familia y tiempo suficiente para entrenar duro. Esto es algo que me encanta hacer”, concluyó.

El Monstruo Mexicano por ahora está concentrado en defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita. El mexoamericano es el favorito para ganar este combate a pesar de que el británico es uno de los rivales más peligrosos que ha enfrentado.

De salir victorioso, David Benavídez podría enfrentar a Artur Beterbiev o Dmitry Bivol, dueño de los otros tres cinturones de la categoría, a inicios de 2026. Los rusos tienen una trilogía pautada, pero por la lesión de espalda del excampeón unificado, el duelo se pospuso. Si la tercera pelea no sucede, el mexoamericano pelearía con alguno de los dos.

Según reportes, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenará la pelea por el título indiscutible de peso semicompleto entre Bivol y Benavídez en el 2026, pero aún nada está confirmado.

Dmitry Bivol renunció al título del CMB para evadir a David Benavídez. Crédito: John Locher | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

