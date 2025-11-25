Estudiantes venezolanos con solicitud de asilo son detenidos por ICE en su casa 

Dos estudiantes venezolanos de 16 años fueron detenidos en su vivienda del este de Detroit durante un operativo migratorio que no estaba dirigido contra ellos. Ambos jóvenes, alumnos de Western International High School y con solicitudes de asilo en trámite, fueron trasladados a un centro de detención en Texas junto con dos de sus familiares adultos.

Profesores y organizaciones locales señalaron que los adolescentes seguían el proceso migratorio establecido y asistían a clases con normalidad cuando fueron sorprendidos por la detención.

Detención durante un operativo federal

De acuerdo con Chalkbet Detroit, los agentes federales de inmigración (ICE) ingresaron en la casa de la familia mientras ejecutaban una orden de registro vinculada a un ciudadano ecuatoriano acusado de agredir a un agente de la Patrulla Fronteriza la semana anterior. Durante ese procedimiento, encontraron a tres venezolanos en la vivienda, incluidos los dos estudiantes, y decidieron detenerlos.

Ambos trabajaban en un restaurante Chili’s gracias a sus permisos de empleo y asistían con regularidad a clases en Western International High School. Crédito: Bryan Cox | AP

Según el mismo medio, los adolescentes fueron llevados al South Texas Family Residential Center, una instalación operada por ICE. Aunque la base de datos federal confirma la detención del padre de uno de los jóvenes, no ofrece información sobre los menores, por lo que su ubicación fue confirmada únicamente por contactos de la familia.

Antes de ser trasladados, uno de los estudiantes logró avisar a una maestra, quien fue informada por la madre de su alumno sobre lo ocurrido.

La posición oficial y la justificación del arresto

De acuerdo con declaraciones proporcionadas por CBP al medio local, los agentes actuaron dentro de un operativo mayor contra el fugitivo ecuatoriano y afirmaron haber encontrado a personas “presentes ilegalmente” en el país, lo que motivó la detención inmediata. Sin embargo, Chalkbeat precisó que los adolescentes tenían solicitudes de asilo activas, fechas judiciales próximas y permisos de trabajo válidos.

La directora asociada de 482Forward, Lindsey Matson, cuestionó la actuación federal y pidió la intervención de autoridades locales para lograr la liberación de la familia. Señaló que operar en hogares con menores solicitantes de asilo genera un clima de miedo entre estudiantes inmigrantes, y calificó los arrestos como “injustificados” y dañinos para la comunidad escolar.

Quiénes son los estudiantes: su vida en Detroit

Los dos primos llegaron desde Venezuela en 2023 y se integraron rápidamente a la escuela y al vecindario. Según Chalkbeat, ambos trabajaban en un restaurante Chili’s gracias a sus permisos de empleo y asistían con regularidad a clases en Western International High School, donde participaban en un programa de inglés para recién llegados.

Una de sus profesoras describió a una de las adolescentes como una estudiante participativa, dedicada a aprender el idioma y con intereses culturales que compartía con sus compañeros, como música indie-rock en español. La maestra también expresó su preocupación, ya que los adolescentes estaban cumpliendo con los requisitos legales de su proceso de asilo antes de ser detenidos.

La familia mantenía una red de apoyo con otros padres y docentes de la escuela, quienes confirmaron que los adultos detenidos también tenían responsabilidades laborales y estaban en pleno proceso de trámites migratorios. La identidad de los jóvenes se mantiene en reserva, ya que sus familiares no autorizaron su divulgación.

La comunidad educativa y organizaciones locales convocaron una conferencia y una movilización en Clark Park para exigir la liberación de los estudiantes y sus padres.

