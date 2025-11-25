Inmigrante con Green Card en trámite es detenido por CBP mientras paseaba en bicicleta

El caso de un inmigrante británico en proceso de obtener la residencia permanente en Estados Unidos generó preocupación en Montana después de que fuera detenido pese a tener su documentación en regla. El incidente se produjo mientras realizaba actividades cotidianas, sin que hubiera indicios de una infracción o irregularidad migratoria.

La familia de Justin Grzeb aseguró que todo el proceso seguía su curso legal y que no existía motivo para una intervención tan severa. Sin embargo, la detención avanzó rápidamente y derivó en un traslado fuera del estado, lo que aumentó la inquietud sobre los criterios aplicados por las autoridades migratorias.

El arresto durante un trayecto en bicicleta

De acuerdo con Newsweek, Grzeb, ciudadano del Reino Unido y residente en Havre (Montana), fue detenido por un agente de U.S. Customs and Border Protection (CBP) mientras se desplazaba en bicicleta para hacer compras navideñas. Según KTVQ, tras interceptarlo, los agentes lo llevaron a la oficina local de CBP y le pidieron que su esposa llevara su pasaporte y la documentación relacionada con su proceso migratorio.

Su esposa, Carla Kinney, explicó al medio que, pese a presentar todos los papeles en regla, las autoridades le informaron que Justin sería detenido y enfrentaría un posible proceso de deportación. Afirmó que el agente poseía información personal sobre ambos que solo figuraba en la solicitud de la Green Card, lo que le generó preocupación y le hizo sospechar que su marido había sido buscado deliberadamente.

La postura oficial y la explicación dada por los agentes

Según KRTV–KTVQ, los agentes argumentaron que Justin no tenía un estatus migratorio que consideraran válido en ese momento, aun cuando su solicitud estaba presentada correctamente y su cita de biometría ya había sido completada. No hubo un comunicado formal de CBP o ICE, pero la familia recibió la notificación verbal de que el proceso avanzaría como un caso de detención y posible expulsión.

El abogado de inmigración de Justin, Randall Caudle, declaró a KTVQ que las personas con solicitudes de residencia por matrimonio pendientes pueden permanecer legalmente en Estados Unidos durante el procesamiento. Añadió que Grzeb y su esposa “estaban haciendo todo de la manera correcta” y criticó que CBP persiguiera a personas que seguían el procedimiento adecuado, calificando la actuación de “locura” y señalando que están viendo “violaciones constitucionales masivas”. También recordó que, históricamente, un solicitante de Green Card pendiente siempre ha sido considerado legalmente presente.

La vida de Justin antes del incidente

Justin Grzeb es originario del Reino Unido y residía en Montana tras contraer matrimonio con Carla Kinney en abril, según Newsweek. Ambos vivían en la pequeña ciudad de Havre, donde mantenían una vida tranquila y enfocada en completar el proceso migratorio que les permitiría establecerse sin incertidumbre.

Según KTVQ, Justin no tenía antecedentes penales y se integró de manera positiva en su comunidad. Su esposa subrayó que él cumplió con cada paso requerido por las autoridades: envió su solicitud de residencia, recibió confirmación del trámite, asistió a su cita biométrica y esperaba únicamente la entrevista final que definía su estatus.

Qué puede ocurrir ahora

De acuerdo con KTVQ, Justin fue trasladado al Northwest Detention Center en Tacoma, Washington, a más de 1.000 kilómetros de su hogar en Montana. Allí deberá presentarse ante un juez de inmigración, quien decidirá si puede regresar a Montana para continuar el proceso de residencia legal o si deberá enfrentar la deportación.