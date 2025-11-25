“Fantasma” Figueroa es despedido de la selección de Nicaragua tras quedar fuera del Mundial 2026

El fútbol nicaragüense dijo adiós a Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa. Este martes, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) anunció que finalizó el contrato con el entrenador chileno, quien asumió en febrero de 2022 y transformó el rumbo de la selección nacional.

“Es fundamental expresar nuestro profundo agradecimiento al profesor Marco Antonio Figueroa y a todo su cuerpo técnico -integrado por el asistente Cristian Arán y el preparador físico Jorge Cabas- por su dedicación, profesionalismo y entrega a lo largo de estos casi cuatro años”, destacó la Fenifut.

Durante su gestión, Nicaragua alcanzó “importantes logros” que marcaron un antes y un después para la Azul y Blanco. Bajo el mando de Figueroa, el equipo clasificó por primera vez a una Copa Oro, ascendió a la Liga de Naciones A en dos ocasiones y disputó un total de 46 partidos, entre oficiales y amistosos. En ese lapso, sumó 18 victorias, 19 derrotas y 9 empates, con 71 goles a favor y 58 en contra.

En los 28 juegos oficiales, el registro fue de 15 triunfos, 8 derrotas y 5 empates, con 50 goles anotados y 29 recibidos. La selección reconoció que “la relación profesional entre la Federación, Marco Antonio Figueroa y su cuerpo técnico concluye en excelentes términos, reconociendo su entrega, profesionalismo y la huella positiva que dejan en el desarrollo del fútbol nicaragüense“.

En lo deportivo, Nicaragua cerró las eliminatorias de la Concacaf en el Grupo C con cuatro puntos, tras derrotar a Honduras 2-0 y empatar 1-1 con Costa Rica. Aunque no alcanzó el sueño de clasificar al Mundial, el equipo dejó claros avances competitivos y momentos históricos para su fútbol.

La etapa de Figueroa queda marcada por su liderazgo y los resultados que proyectan a Nicaragua como una selección en crecimiento, capaz de competir y sorprender en la región.

