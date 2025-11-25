window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

“Fantasma” Figueroa es despedido de la selección de Nicaragua tras quedar fuera del Mundial 2026

El entrenador chileno deja una huella histórica tras llevar a la Azul y Blanco a su primera instancia final de eliminatorias mundialistas.

Marco Antonio Figueroa es un referente en México por su exitoso paso como futbolista de Morelia.

Como futbolista, Marco Antonio Figueroa hizo historia como goleador durante su paso por la Liga MX con Morelia. Crédito: Juan Karita | AP

Por  Jorge Hernández

El fútbol nicaragüense dijo adiós a Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa. Este martes, la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) anunció que finalizó el contrato con el entrenador chileno, quien asumió en febrero de 2022 y transformó el rumbo de la selección nacional.

“Es fundamental expresar nuestro profundo agradecimiento al profesor Marco Antonio Figueroa y a todo su cuerpo técnico -integrado por el asistente Cristian Arán y el preparador físico Jorge Cabas- por su dedicación, profesionalismo y entrega a lo largo de estos casi cuatro años”, destacó la Fenifut.

Durante su gestión, Nicaragua alcanzó “importantes logros” que marcaron un antes y un después para la Azul y Blanco. Bajo el mando de Figueroa, el equipo clasificó por primera vez a una Copa Oro, ascendió a la Liga de Naciones A en dos ocasiones y disputó un total de 46 partidos, entre oficiales y amistosos. En ese lapso, sumó 18 victorias, 19 derrotas y 9 empates, con 71 goles a favor y 58 en contra.

En los 28 juegos oficiales, el registro fue de 15 triunfos, 8 derrotas y 5 empates, con 50 goles anotados y 29 recibidos. La selección reconoció que “la relación profesional entre la Federación, Marco Antonio Figueroa y su cuerpo técnico concluye en excelentes términos, reconociendo su entrega, profesionalismo y la huella positiva que dejan en el desarrollo del fútbol nicaragüense“.

En lo deportivo, Nicaragua cerró las eliminatorias de la Concacaf en el Grupo C con cuatro puntos, tras derrotar a Honduras 2-0 y empatar 1-1 con Costa Rica. Aunque no alcanzó el sueño de clasificar al Mundial, el equipo dejó claros avances competitivos y momentos históricos para su fútbol.

La etapa de Figueroa queda marcada por su liderazgo y los resultados que proyectan a Nicaragua como una selección en crecimiento, capaz de competir y sorprender en la región.

