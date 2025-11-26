Gilberto Mora y su edad generan polémica en Monterrey

La edad del jovencito Gilberto Mora, mediocampista de los Xolos Tijuana, ha despertado una gran polémica, sobre todo por la prensa de Monterrey, al señalar que por ser menor de edad no podría jugar después de las 22:00 horas debido a que estaría violando la Ley del Trabajo.

El inusual horario en que se programó el duelo de ida entre Xolos contra Tigres de la UANL a partir de las 21:00 horas del Pacífico (23:00 horas del centro de México) provocó que el periodismo regiomontano empezará a manejar que si Gilberto Mora juega este encuentro estaría violentando la prohibición que contempla la Ley Federal de Trabajo para que los menores de edad se desempeñen laboralmente en México.

Lo que establece la Ley Federal del Trabajo

Como Gilberto Mora no cumple la mayoría de edad, estaría violentando supuestamente la prohibición de la Ley Federal del Trabajo que en el caso del trabajo para menores de edad establece lo siguiente:

I. En establecimientos no industriales después de las 22:00 horas.

II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato.

A la vez, el Artículo 176 considera peligroso para menores el trabajo que implique “el trabajo después de las veintidós horas”, lo cual refuerza la restricción anterior para quienes aún no cumplen la mayoría de edad.

Dentro del mismo capítulo, el Artículo 178 establece que, si se viola la prohibición de horas extra o trabajo en horarios restringidos, esas horas se pagan con 200% adicional.

Ese apartado no funciona como permiso automático, sino como una consecuencia económica para el empleador en caso de incumplimiento.

La excepción en el fútbol

Por lo pronto la discusión se ha centrado en sí, el fútbol está considerado en el ámbito de la Ley Federal del Trabajo, sobre todo porque un estadio de fútbol no está tipificado como un establecimiento industrial, con lo cual, Gilberto Mora no estaría violentando ninguna ley.

La postura de la prensa regiomontana que cubre cotidianamente los entrenamientos de Tigres ha sido calificada en redes sociales como una postura de curarse en salud, sobre todo por la capacidad de Gilberto Mora, que ha demostrado que es capaz de cambiar un partido.

La discusión no solo ha abarcado el duelo de ida que se jugará a las 21: 00 horas de Tijuana, sino también el horario de Monterrey para el próximo sábado, porque lo que se busca es que Gilberto Mora no pueda ser utilizado los 90 minutos en ambos encuentros contra los Tigres.

¡'MORITA' ESTARÁ EN LIGUILLA! 🫡✅⚽



No es la primera ocasión que Gilberto Mora ha trabajado (jugado) después de las 22:00 horas, por lo cual esta polémica que han generado en Monterrey se debe a una forma de poder tener pretextos para favorecer a los Tigres.

