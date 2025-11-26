Necaxa despide a Fernando Gago tras un Apertura sin Liguilla

El Necaxa anunció este miércoles la salida del argentino Fernando Gago como director técnico, luego de no conseguir la clasificación al repechaje en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“El Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La directiva ya trabaja en la definición del director técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo“, comunicó el club.

Gago, de 39 años, asumió el cargo en junio pasado en sustitución de Nicolás Larcamón. Sin embargo, su proyecto no logró consolidarse: el equipo terminó en la decimotercera posición con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, quedándose fuera de la zona de repechaje.

El arribo del técnico argentino estuvo marcado por la polémica, tras su salida abrupta del Guadalajara en octubre de 2024 y su posterior paso por Boca Juniors, donde dirigió durante siete meses con un registro de 17 triunfos, cinco empates y ocho derrotas. Su última derrota con Boca fue frente al histórico rival, River Plate.

Entre los candidatos para ocupar su lugar en Necaxa destaca el uruguayo Martín Varini, quien ha brillado al mando de FC Juárez, llevando al modesto equipo a los cuartos de final tras superar a Pachuca en el play-in.

“Respecto a mi futuro, quiero esperar a que termine, es mucho el desgaste en el día a día como para estar evaluando lo que va a pasar después, mi cabeza está puesta en Bravos, cuando termine el torneo hablaremos, evaluaremos e intentaremos tomar la mejor decisión”, declaró Varini recientemente.

El Necaxa se prepara ahora para definir a su nuevo técnico y encarar el siguiente torneo con la misión de recuperar terreno en la Liga MX.

