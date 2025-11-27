FIJ autoriza el regreso de atletas rusos al judo mundial

La Federación Internacional de Judo anunció que permitirá la participación de atletas de Rusia, con su bandera e himno en todas sus competiciones, a partir de este fin de semana.

“Históricamente, Rusia ha sido una nación líder en el judo mundial, y se espera que su regreso pleno enriquezca la competición a todos los niveles, a la vez que defiende los principios de equidad, inclusión y respeto de la FIJ”, expresó el organismo en un comunicado.

Los atletas rusos podrán volver a competir con su bandera e himno a partir del Grand Slam que se celebrará este fin de semana en Abu Dhabi.

La federación internacional mantiene su compromiso de tratar “a todos sus miembros por igual, sin discriminación, de acuerdo con la Carta Olímpica y los principios del deporte, que afirman que el deporte debe practicarse y representarse sin discriminación de ningún tipo”.

Rusia vuelve a competir en judo desde 2023

El Comité Olímpico Ruso ha sido suspendido desde 2023 por el Comité Olímpico Internacional por violar la carta olímpica al utilizar una apropiación administrativa de tierras para incorporar organismos deportivos regionales en el este de Ucrania ocupado.

La FIJ citó “el conflicto bélico en curso en Ucrania” para suspender el estatus de presidente honorario de Putin y Soloveychik, quien en ese momento era presidente de la Unión Europea de Judo, renunció a su cargo.

“Los atletas no tienen ninguna responsabilidad por las decisiones de los gobiernos u otras instituciones nacionales, y es nuestro deber proteger el deporte y a nuestros atletas”, afirmó la federación.

Sergey Soloveychik, presidente de la Federación Rusa de Judo, elogió lo que calificó de “decisión histórica”.

“Gracias a la FIJ por esta decisión tan esperada, justa y valiente”, añadió en un comunicado.

A dos años y medio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, quedará por conocer si esta medida la podrán seguir otras disciplinas olímpicas.

