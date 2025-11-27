¿Geraldine Bazán estaría dispuesta a llegar al altar por segunda vez? La actriz responde

La actriz Geraldine Bazán se encuentra en una de las mejores etapas de su vida a nivel profesional y personal, pues además de haber logrado balancear estas dos facetas de sí misma, hoy más que nunca tiene claro lo que busca en una pareja y lo que no está dispuesta a soportar.

Durante su más reciente visita al programa “Montse & Joe”, la histrionisa compartió su postura sobre el matrimonio y reflexionó sobre su propia experiencia al haber estado casada solo un año con el padre de sus hijas luego de más de una década juntos.

Al ser cuestionada por Montserrat Oliver sobre si el punto de quiebre en su historia de amor con Gabriel Soto fue llegar al altar, Geraldine Bazán respondió: “Yo no sé si de casarse o de casarse después de tantos años también. No, aquí quien cree en el matrimonio pruébelo. Yo creo en el amor“, dijo de forma contundente.

Bajo esta misma tesitura, la famosa que ha participado en historias como “100 días para enamorarnos” y “Tierra de Pasiones” aseguró que dicha experiencia no la hizo cambiar su perspectiva sobre el matrimonio.

Sin embargo, en la actualidad le da más peso a encontrar a establecer una relación sólida y no a un documento: “Probablemente me volvería a casar (…) La verdad no es algo que esté buscando. Busco más bien una relación en pareja, una relación siempre que construya, con un partner”, añadió.

Con respecto a las cualidades que busca dentro de un hombre, Geraldine Bazán afirmó que su no negociable es que tenga una profesión dentro del mundo del entretenimiento, ya que según su experiencia el asedio público termina por afectar la relación.

“De entrada, decidí también desde hace tiempo no involucrarme con gente del medio porque es bien difícil mantener tu vida personal cuando hay dos involucrados que son personajes públicos“, lamentó. “He aprendido que mi vida personal la quiero mantener así para mí porque también luego pasa, sales con gente, empiezas a conocer y termina no siendo nada, pero ya dijeron que anduviste. Es complicado”.

