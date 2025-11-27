Lanzan a la venta ‘El Paraíso’, una de las propiedades del fallecido actor Andrés García

El 4 de abril del 2023 el mundo del espectáculo hispano se vistió de luto por la lamentable muerte del actor Andrés García, quien falleció tras presentar diversos problemas de salud.

El nombre del reconocido histrión dominicano volvió a resonar hace unos días, luego de que se filtraran detalles sobre la venta de ‘El Paraíso’, la famosa propiedad que poseía en las playas de Acapulco, Guerrero.

Tras días de rumores y especulaciones, Margarita Portillo, la viuda del actor, aclaró lo que en realidad estaría pasando con el emblemático inmueble, luego de que un reportero diera a conocer que afuera de la emblemática residencia había anuncios pintados en los que se anunciaba su venta.

Detalló que, efectivamente, la propiedad está en venta, pero no en su totalidad, sino de forma parcial, al revelar que solo se puso al mejor postor un terreno que pertenece a su cuñada.

“Efectivamente, no había yo querido hablar de esto, pero mi cuñada puso a la venta el terreno que está a nombre de ella. Siempre estuvo toda la propiedad a nombre de ella”, relató Margarita Portillo en una entrevista que tuvo con el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Televisión.

Ahí mismo dejó en claro que su parcela, a pesar de los daños causados por el huracán Otis, le seguirá perteneciendo, pues no tiene planes de lanzarla a la venta o, por lo menos, no en el corto plazo.

“En vida, Andrés decidió ponerme a mi nombre una de las parcelas. Lo que es mi parcela no la estoy vendiendo. Por cuestiones afectivas la quiero conservar”, se sinceró.

En otro fragmento de la conversación detalló que aún no se ha repartido la herencia de su difunto esposo y se sinceró sobre los daños que persisten en la propiedad tras el devastador huracán registrado en octubre del 2023.

“Se destruyeron dos cabañas muy grandes, que estaban arriba de la cocina, y las tres que eran como casa-habitación. El edificio está muy bien en pie, pero sí se rompieron todos los vidrios, todos los muebles, los tinacos y cosas así”, continuó la viuda de Andrés García, quien no lleva la mejor de las relaciones con los hijos varones del actor.

