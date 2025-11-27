Pepe Aguilar comparte emotivo video en el 5.º aniversario luctuoso de Flor Silvestre

El cantante mexicano Pepe Aguilar se dio a la tarea de honrar la memoria de su madre, la artista Flor Silvestre, en la fecha que marcó su quinto aniversario luctuoso. Para ello, recurrió a redes sociales con una publicación que hizo un recorrido por sus momentos más especiales en el ámbito profesional y personal.

Se trató de un conmovedor video que dejó ver a la reconocida intérprete desde sus inicios en el ámbito artístico, sus presentaciones en el escenario, hasta las emotivas interacciones que protagonizó con los miembros de su familia.

Dicho audiovisual, que comienza con la leyenda “Doña Flor Silvestre. 1930-202”, se vio acompañado por los de un tema que la famosa disfrutaba en vida. A la par, se escucha al Pepe Aguilar abrir su corazón y hablar como pocas veces sobre el vacío que dejó su partida.

“Hoy se cumple otro año desde que mi mamá partió y sí, claro que se le extraña, se extraña su voz, su risa, su fuerza, pero sobre todo, se extraña como nos hacía sentir“, detalla el intérprete de “Por Mujeres como Tú”.

A pesar de la ausencia, el exponente del regional mexicano destaca las enseñanzas que Flor Silvestre le inculcó y que lo acompañan hasta el día de hoy: “Al final, lo que nos queda es eso, cada abrazo, cada consejo, cada mirada donde nos dio su amor, no la recordamos con tristeza, sino con gratitud“, añadió.

“Tenerla en vida fue un privilegio, pero tenerla en la eternidad es un regalo que nos acompaña siempre”, expresa Aguilar en el video que muestra a su mamá junto a sus hijos, incluyendo a Emiliano Aguilar, con quien se mantiene distanciado y ha protagonizado una ola de dimes y diretes ante los medios.

La estrella de la música cerró su homenaje acompañando el post con las siguientes palabras: “No hay día que no se extrañe tu cariño, tu amor, tus detalles, todo eso que nos hacías sentir”.

