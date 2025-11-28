Ivonne Montero habla por primera vez del fin de su noviazgo con policía varios años menor

La actriz mexicana Ivonne Montero, quien ganara ‘La Casa de los Famosos 2’ de Telemundo, se sinceró en entrevista sobre los motivos que la llevaron a poner punto final a su historia de amor con Jonathan Vázquez, quien era policía y varios años menor que ella.

Si bien ella ya había dejado entrever que su historia de amor ya era cosa del pasado, por algunas publicaciones que hizo en sus redes sociales, fue hasta ahora que la mamá de la pequeña Antonella rompió el silencio y contó la verdad sobre su truene.

Ivonne, quien le llevaba 11 años a su galán, negó de forma determinante que su noviazgo llegara a su fin por una supuesta infidelidad, tal y como se llegó a especular en algunos medios.

“Primero salió que había habido un engaño de parte suya, que no fue así. Nosotros estábamos prácticamente 24/7. Él dio a entender que había otro post, en donde el engaño era mío, de mi parte. No fue por ahí, simplemente es darnos cuenta que sí había muchas cosas en comunión, pero había otras tantas que nos hicieron separarnos”, compartió la actriz sobre su noviazgo de cuatro meses.

En la misma conversación negó que decidieran seguir caminos separados por la presión social o por las críticas que recibieron, pues no faltaron los que los señalaron por su diferencia de edad, pero también por el oficio o el físico de Jonathan.

“Él es una persona madura y de mi parte, pues tengo 51, ya voy a cumplir 52. Y no, por ese lado creo que iba caminando muy bien la cosa”, se sinceró la ex de Fabio Melanitto.

En otro fragmento de la entrevista Ivonne dejó en claro que no hubo razones de peso para que ambos decidieran seguir sus caminos por separado, sino que simplemente se debió a que dejaron de compaginar en ciertos aspectos.

“Me di la oportunidad con Jonathan de vivir una relación, la disfruté muchísimo, aprendí muchas cosas maravillosas, pero también a lo largo del tiempo, de esos cuatro meses que estuvimos juntos, pues te vas dando cuenta.

De pronto vas asentando y poniendo en balanza si tú puedes continuar de la mano con la persona. Que sí, hay un gran amor, o sea, sí lo hubo y, de repente, ya no había manera de continuar”, compartió resignada la histrión al hablar de su mediático noviazgo y quien una vez más está de vuelta en la soltería.

Sigue leyendo: