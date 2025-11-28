Kim Kardashian revela que tiene “baja actividad cerebral” tras descubrir que tiene de un aneurisma

La estrella de televisión Kim Kardashian vuelve a ser noticia, esta vez por motivos de salud. Durante un episodio de The Kardashians, la empresaria de 45 años se sometió a un escáner cerebral que reveló una “baja actividad” en ciertas áreas de su cerebro, un diagnóstico que la dejó incrédula.

En el episodio emitido el 27 de noviembre, Kardashian acudió a realizarse una ecografía cerebral junto a Scott Disick, bajo la supervisión del reconocido Dr. Daniel Amen, quien ya había participado anteriormente en el programa analizando los cerebros de otras miembros de la familia, como Khloé Kardashian y Kendall Jenner.

Aunque el Dr. Amen confirmó que Kim no presenta un alto riesgo de desarrollar Alzheimer y destacó su actitud positiva, también señaló un hallazgo preocupante: la parte frontal de su cerebro muestra menos actividad de lo normal.

Según el médico, esto podría dificultarle gestionar el estrés de manera efectiva, algo especialmente relevante dado que Kardashian se encuentra inmersa en la preparación del exigente examen de abogacía de California.

“La parte frontal de tu cerebro está menos activa de lo que debería”, explicó el Dr. Amen. “Con los lóbulos frontales, tal como funcionan ahora, te costaría más gestionar el estrés”.

La reacción de Kim y su historial de salud

Ante esta revelación, Kim Kardashian respondió con incredulidad: “Eso no puede ser, no lo acepto”. Sin embargo, la también fundadora de Skims se mostró decidida a buscar soluciones: “Tengo que poner en marcha un plan para resolver esto porque tengo algunas cosas que hacer este verano”.

Este no ha sido el único problema cerebral que ha salido a la luz recientemente. En un episodio anterior, Kim confesó a su hermana Kourtney que los médicos le habían detectado un aneurisma cerebral, el cual, según le informaron, “lleva años ahí”.

La estrella atribuyó este diagnóstico al estrés generado tanto por su divorcio de Kanye West en 2022 como por la intensa preparación para el examen de abogacía.

El Dr. Amen relacionó los resultados del escáner de Kim con el “estrés crónico” que experimenta en su vida diaria.

Tras conocer los resultados, Kardashian contactó al neurocirujano Keith Black, quien le recomendó realizarse más pruebas. Según relató, los profesionales médicos le advirtieron de que el estrés es un factor clave que podría provocar la ruptura del aneurisma.

