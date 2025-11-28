Montevideo será la sede de la final de la Copa Libertadores 2026: Barranquilla, casa de la Sudamericana

Conmebol terminó con las especulaciones y definió las sedes para las finales de los dos torneos más importantes de Sudamérica en 2026. A horas de que Palmeiras y Flamengo disputen el título de la Copa Libertadores 2025, el organismo decidió avanzar en la planificación de la próxima temporada y confirmó dónde se jugarán los partidos decisivos.

La confederación se inclinó por Montevideo, Uruguay, donde el Estadio Centenario volvió a ganar terreno y se perfila como la sede del duelo final del certamen más prestigioso del continente. La elección va en línea con la tradición histórica del estadio, que ya albergó 16 finales de Libertadores y podría sumar una más a su extensa lista.

Final de CONMEBOL Libertadores 2026: Montevideo, Uruguay.



Final de CONMEBOL Sudamericana: Barranquilla, Colombia. pic.twitter.com/TBNF4Nu3H3 — Gastón Edul (@gastonedul) November 28, 2025

Durante varios días, La Bombonera de Boca Juniors apareció entre las opciones para recibir la final de la Libertadores 2026. Sin embargo, ese escenario quedó descartado.

Una final histórica y otra inédita

La posible designación del Centenario consolidaría su vínculo con la competencia, además de representar la segunda ocasión en que recibe una final única desde el nuevo formato establecido por Conmebol. Mientras tanto, varios clubes argentinos empiezan a imaginar un eventual viaje a la capital uruguaya. Boca, Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors ya están clasificados, y todavía falta conocer el cupo que se otorgará al campeón del Torneo Clausura, un detalle que podría favorecer a River en la tabla anual.

En paralelo, Conmebol confirmó otra sede clave: Barranquilla será la ciudad encargada de organizar la final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, hogar habitual del Junior y una plaza con experiencia en partidos de Eliminatorias. La elección se apoyó en criterios logísticos, como la capacidad hotelera, la conexión aérea y su historial como sede internacional. Además, se anunció que la edición 2027 del torneo tendrá su final en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La confirmación de Barranquilla fue celebrada de inmediato por autoridades locales. “¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol”, expresó el alcalde Alejandro Char en X. El mandatario difundió un video de la reunión donde se oficializó la decisión.

¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026!



Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol,… pic.twitter.com/nnKQlG9IR5 — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 28, 2025

En ese mismo encuentro, Alejandro Domínguez destacó que el consejo de Conmebol decidió “en forma unánime” otorgar “el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única” de la Sudamericana en 2026. El dirigente agregó: “Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a Barranquilla y que va a ser un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano por el fútbol (…) Estamos seguros de que la elección fue la correcta”.

Desde que la final de la Copa Sudamericana se juega a partido único, otras ciudades ya han recibido el partido decisivo: Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023). Con la designación de Barranquilla, Colombia será por primera vez anfitrión de la definición del torneo continental.



