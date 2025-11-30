Julio César Chávez Jr. asegura que Paul vencerá a Joshua

Julio César Chávez Jr. dejó a todos sorprendidos al asegurar que Jake Paul vencerá a Anthony Joshua, excampeón unificado de peso pesado, cuando suban al ring el próximo 19 de diciembre en el Kaseya Center en Miami.

En una historia publicada en su Instagram, Chávez Jr. predijo que Paul, que lo venció el pasado mes de julio, va a superar al experimentado Joshua por decisión unánime en las tarjetas de los jueces como lo hizo con él.

“Jake por UD (decisión unánime)“, escribió el excampeón mundial mexicano e hijo del César del Boxeo, Julio César Chávez.

‼️ Julio Cesar Chavez Jr. predicts Jake Paul to beat Anthony Joshua by UD 🥊



[Via – jcchavezjr on IG] pic.twitter.com/BihEoUwb4o — IFN (@IfnBoxing) November 26, 2025

Recordemos que el youtuber convertido en boxeador tenía planificado pelear contra Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero debido a que ‘Tank’ fue denunciado recientemente por su ex novia Courtney Rossel por agresión, secuestro y privación ilegal de libertad; la pelea se canceló.

Paul expresó su enojo por lo sucedido y aseguró que conseguiría un rival pronto. Para sorpresa de todos el influencer eligió a Joshua y la mayoría de los expertos en el deporte predicen que el británico debería ganar fácilmente. Aunque, algunos conocedores como Tyson Fury y Julio César Chávez Jr. ven con chances al peleador estadounidense.

El enfrentamiento entre Anthony Joshua y Jake Paul será un combate oficial y se disputará en la categoría de peso pesado. El duelo tendrá una duración de ocho asaltos -cada uno de tres minutos-, se utilizarán guantes de 10 onzas y se transmitirá a nivel mundial por Netflix.

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron un cara a cara que dejó expuesta la diferencia de altura. Crédito: Lynne Sladky | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, en su última pelea venció sin problemas a Julio César Chávez Jr. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Anthony Joshua, de 36 años, fue noqueado en su última presentación ante Daniel Dubois el pasado mes de septiembre. El británico regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 28 victorias, 25 de ellas por la vía rápida, y cuatro derrotas.

