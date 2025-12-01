Ronald Araújo se toma una pausa con el Barcelona por su salud mental

Ronald Araújo vive días complicados en el FC Barcelona. El defensor uruguayo, uno de los futbolistas más influyentes del vestidor, pidió formalmente al club un período de pausa para recuperarse emocional y mentalmente después de su expulsión en Stamford Bridge ante el Chelsea por Champions League, un episodio que lo dejó profundamente afectado y que desencadenó su ausencia desde la semana pasada.

El central salió del estadio cabizbajo, consciente del impacto que tuvo su expulsión en un partido decisivo. Aquella doble amarilla al minuto 44 lo dejó fuera de acción para la segunda mitad y dejó a su equipo con un jugador menos en un duelo determinante. Esa fue también la última vez que Araújo se dejó ver en una práctica grupal.

Ronald Araujo’s red card against Chelsea 🟥



🏟️ View from the stands pic.twitter.com/E64TVhKM24 — Epic Red Cards 🟥 (@epicredcards) November 26, 2025

Un golpe emocional que lo alejó del grupo

Desde el martes posterior al partido, Araújo no apareció en los entrenamientos. Y casi una semana después, ESPN señaló que su situación es más delicada de lo que se percibió inicialmente. De acuerdo con esas versiones, el propio jugador pidió un tiempo para trabajar su estabilidad psicológica antes de volver a la dinámica habitual del equipo.

Araújo, acompañado por sus representantes, transmitió al club que su intención es sanar las heridas emocionales sin convertirse en una carga para el plantel. Considera que debe regresar únicamente cuando sienta que está nuevamente preparado para competir con plenitud y aportar al grupo sin arrastrar el peso del reciente revés.

Según el reporte, la dirigencia del Barcelona valoró la sinceridad del futbolista. Le comunicaron que no habrá fechas límite para su regreso y que lo fundamental es su bienestar. Además, el club puso a disposición del defensor apoyo psicológico y toda la asistencia necesaria para que pueda afrontar el proceso de recuperación personal.

Flick pide respeto ante la situación

En un primer momento, el Barça informó que Araújo no había participado en las sesiones de jueves y viernes debido a un virus estomacal, motivo que también lo dejó fuera de la convocatoria frente al Alavés. Sin embargo, tras ese encuentro tampoco se reincorporó al plantel, lo que reforzó la preocupación interna por su estado emocional.

Hansi Flick, técnico del club, confirmó su ausencia y evitó entrar en detalles. En la previa del partido contra el Atlético de Madrid, el alemán pidió sensibilidad ante la situación personal del jugador. “Araujo no está aún preparado para jugar. Es una situación privada y no quiero decir más. Les pediría que lo respeten, es lo que puedo y voy a decir”, expresó el entrenador.

❤️‍🩹 Hansi Flick: “Ronald Araujo can’t play and he’s experiencing a private problem… please, respect him”. pic.twitter.com/pqUoVKDram — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2025

El futuro inmediato de Araújo dependerá exclusivamente de cómo evolucione su recuperación mental. Por ahora, el Barcelona opta por acompañarlo sin presiones, a la espera de que el uruguayo vuelva cuando se sienta nuevamente con fuerzas para hacerlo.



