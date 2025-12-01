Ryan García aconseja a Canelo Álvarez que se retire

Ryan García aconsejó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez que se retire luego de perder su campeonato indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford el pasado mes de septiembre.

En una entrevista con Covers, García explicó que Canelo Álvarez ya logró todo lo que quería en su carrera y no tiene nada más que demostrar, pero si el mexicano quiere seguir peleando lo animó a hacerlo.

“¿Por qué no (retirarse)? Canelo Álvarez hizo todo el dinero, hizo todo lo que pudo posiblemente hacer, fue indiscutido. ¿Cuál es el punto de seguir peleando? No lo veo, pero oye, si amas el deporte y quieres continuar, hazlo”, dijo.

Canelo Álvarez quiere concretar la revancha con Terence Crawford en el 2026. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

En la superpelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense logró desarmar su ofensiva y lo venció en las tarjetas por decisión unánime.

Con este resultado, Crawford destronó al peleador tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento.

A pesar de lo que los expertos piensan sobre él, el mexicano dejó claro que está muy interesado en la revancha con Bud para recuperar sus títulos y quiere que sea en septiembre. Recordemos que el excampeón indiscutible de 168 libras se sometió a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y planea regresar al ring a mediados del 2026.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

