James Rodríguez, en la órbita de Pumas, aseguran en Colombia

James Rodríguez recibiría una oferta tentadora de los Pumas de la UNAM, revelaron fuentes extraoficiales desde Colombia, en donde aseguraron que la estrella de la selección cafetera rechazó una atractiva oferta del fútbol de Chipre, así como también estudia otro ofrecimiento de la MLS.

Rodríguez actualmente es agente libre y está abierto a ofertas de distintas latitudes, pero el periodista colombiano Pipe Sierra, aseguró para el programa “Infiltrados” que tiene conocimiento de que la directiva de los Pumas lanzará una atractiva oferta de los Pumas de la UNAM para seguir en el fútbol de México, después de su etapa en el León.

“Hay un equipo de MLS que está muy interesado. Hace una semana contábamos Aris Limassol quería hacerle la oferta a James Rodríguez para que se convirtiera en el jugador mejor pagado en Chipre, James rechazó la oferta”, fue la información manejada para el portal deportivo de México.

Aseguran que es el mejor de Colombia

Pipe Sierra expuso cuál es el peso específico de James Rodríguez en la historia del fútbol de Colombia: “Es el mejor jugador en la historia de la selección colombiana. Estoy en la capacidad de informarles que Pumas lanzará una oferta por James Rodríguez. Su círculo lo ha estado ofreciendo, hay dos clubes mexicanos, no tengo el segundo.”

Porque salió del León

También se manejaron varios tópicos sobre la salida del León y dentro de ellos sobresalió el recuerdo de los comentarios de Ignacio Ambriz sobre su salida: “Son jugadores que se extrañan mucho no solo futbolísticamente, sino por la afición, son jugadores muy cercanos y la afición los quiere, los respeta.”

“Las cosas nos salieron como uno esperaría, no se le sacó el provecho como se le debió haber sacado, pero el balón sigue rodando y esperar cómo termina este último partido. Hoy lo vi entrenar bien y esperar cómo puede terminar todo esto”, resaltó el estratega del León.

James jugó con el León un total de 33 partidos, además de cinco goles repartidos en los tres torneos que disputó: dos de Liga MX y uno de Leagues Cup para concluir su etapa dentro del conjunto esmeralda, aunque ahora con las posibilidades de mantenerse en el futbol mexicano.

Hace algunos días, versiones periodísticas aseguraron que James Rodríguez habría sido descartado por los Pumas de la UNAM, pero la llegada de Antonio Sancho, nuevo director deportivo de los felinos, podría cambiar el panorama y retomar el interés por el astro cafetero.

