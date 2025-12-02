Roberto Durán sobre derrota de Canelo con Crawford: “Lo vi mal”

Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se vio mal cuando fue derrotado por Terence Crawford porque no supo qué hacer para contrarrestar el boxeo del estadounidense.

En una entrevista con Izquierdazo, Durán cree que a Canelo Álvarez todavía le hace falta aprender varias cosas que su entrenador Eddy Reynoso no le ha enseñado.

“Básicamente lo vi mal. Lo vi mal porque pensé que Canelo iba a poner más inteligencia en el boxeo, pero parece que cuando le boxearon a él no supo qué hacer. Entonces, a él le falta más todavía”, dijo.

Canelo Álvarez no pudo descifrar el estilo de Terence Crawford. Crédito: David Becker | AP

“Es lo que debe hacer ahora, juntarse con tipos más grandes, para que vaya a aprender más cómo entrar, cómo salir, cómo pegar y cómo cortar el ring. Esto es lo que le faltó a él. Porque el entrenador para mí no le enseñó nada”, agregó.

En la primera pelea realizada en Las Vegas, Terence Crawford fue superior al mexicano gracias a su técnica, velocidad e inteligencia boxística. Aunque Canelo Álvarez le conectó golpes de poder, el peleador estadounidense logró desarmar su ofensiva y lo venció por decisión unánime.

Con este resultado, Crawford destronó al peleador tapatío en las 168 libras e hizo historia al convertirse por tercera vez en campeón indiscutido en una categoría distinta. Tras el enfrentamiento muchos creen que el tapatío debería retirarse porque ya pasó su mejor momento. Pero ahora el mexicano dejó claro que está muy interesado en la revancha con Bud.

El excampeón indiscutible de 168 libras se sometió a una cirugía en el codo después de sufrir una lesión ante Crawford y planea regresar al ring a mediados del 2026 para demostrar que solo fue una mala noche.

Terence Crawford sacude a Canelo Álvarez con un golpe de zurda durante su aplastante triunfo por decisión para obtener el título indiscutible de los supermedianos. Crédito: David Becker | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate. Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.

