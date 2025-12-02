Samsung reveló las primeras imágenes oficiales de su teléfono TriFold

Samsung por fin mostró las primeras imágenes oficiales de su teléfono plegable con triple pliegue, el Galaxy Z TriFold, y sí: luce tan futurista como sonaban los rumores… y casi igual de caro. Todo apunta a que su precio rondará los 2,500 dólares, muy lejos del bolsillo del usuario promedio, pero claramente pensado para early adopters, profesionales y fans hardcore de la marca.

Un plegable que se convierte en tablet (y en vitrina tecnológica)

El Galaxy Z TriFold es el primer gran intento de Samsung por llevar el concepto plegable un paso más allá: en lugar de una sola bisagra, tiene dos bisagras y tres paneles, lo que le permite pasar de “smartphone grueso” a “mini tablet” en cuestión de segundos. Al desplegarse por completo, el dispositivo ofrece una pantalla interna de 10 pulgadas, con resolución de 2160 x 1584 píxeles y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, pensada para multitarea, productividad y consumo de contenido de forma bastante seria.

Por fuera, cuando está plegado, se comporta más como un teléfono “normal” gracias a una pantalla de portada de aproximadamente 6.5 pulgadas, similar en formato a la de la familia Galaxy Z Fold, de modo que no necesitas abrirlo siempre para responder mensajes o revisar notificaciones. La idea de Samsung es clara: que el TriFold pueda ser tu teléfono del día a día, pero que cuando lo necesites, se convierta en una especie de tablet ultraportátil para trabajar, jugar o ver series.

Precio prohibitivo y apuesta ultra premium

Aunque en EE. UU. todavía no se ha hecho oficial la etiqueta final, las referencias desde Corea y otros mercados sitúan el Galaxy Z TriFold alrededor de los 3.59 millones de wones, lo que se traduce en unos $2,500 dólares al cambio. De hecho, algunos medios ya hablan directamente de un lanzamiento internacional “desde $2,500 dólares”, posicionándolo claramente por encima del Galaxy Z Fold 7 y de la mayoría de plegables de una sola bisagra.

Eso significa que este triple plegable no será un teléfono para el usuario promedio que sólo quiere WhatsApp, redes y cámara decente. Es un dispositivo de nicho, ultra premium, más cercano a una laptop compacta o a un equipo profesional de trabajo en cuanto a inversión. Con este movimiento, Samsung busca marcar territorio en la gama más alta posible de los plegables, adelantándose a marcas como Huawei, que ya habían coqueteado con formatos similares.

Especificaciones: pantalla monstruosa, cámara de 200 MP y batería enorme

Detrás del diseño espectacular, el Galaxy Z TriFold llega con hardware de gama altísima, muy en la línea de lo que se espera de un producto que ronda los 2,500 dólares. Entre las características más importantes destacan:

Procesador : chipset Snapdragon 8 Elite para Galaxy , una versión personalizada del SoC más potente de Qualcomm para 2025, el mismo que se ve en la serie Galaxy S25.



: chipset , una versión personalizada del SoC más potente de Qualcomm para 2025, el mismo que se ve en la serie Galaxy S25. Memoria y almacenamiento : configuración base con 16 GB de RAM y al menos 512 GB de almacenamiento interno , con variantes que llegan hasta 1 TB en algunos mercados.



: configuración base con y al menos , con variantes que llegan hasta 1 TB en algunos mercados. Pantalla interna : panel Dynamic AMOLED 2X de 10 pulgadas , resolución de 2160 x 1584 y 120 Hz , que puede bajar hasta 1 Hz para ahorrar batería.



: panel Dynamic AMOLED 2X de , resolución de 2160 x 1584 y , que puede bajar hasta 1 Hz para ahorrar batería. Pantalla externa: alrededor de 6.5 pulgadas, formato 21:9 y resolución Full HD+, similar en experiencia al frontal de un Galaxy Z Fold reciente.

En el apartado fotográfico, Samsung quiere dejar claro que esto no es un experimento beta, sino un flagship completo: incluye una cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada por un ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 10 MP con zoom óptico 3x. A esto se suman dos cámaras selfie de 10 MP, una en la pantalla de portada y otra en la interna, pensadas para videollamadas y contenido para redes cuando usas el equipo en modo tablet.

Otra de las estrellas del hardware es la batería de 5,600 mAh, repartida en tres celdas, una en cada panel, lo que ayuda a equilibrar el peso y el consumo. El TriFold soporta carga rápida por cable de 45 W, capaz de llevar la batería aproximadamente al 50% en media hora, y carga inalámbrica de 15 W, además de la clásica función de carga inversa para alimentar accesorios como audífonos o relojes.

Productividad, multitarea y el factor “wow” para Discovery

Más allá de los números, lo que realmente vende a este dispositivo es la experiencia: la pantalla de 10 pulgadas permite abrir hasta tres apps a la vez en vista dividida, con ventanas verticales muy útiles para combinar correo, navegador y apps de mensajería. El teléfono también puede ejecutar Samsung DeX en modo “desktop” directamente en su panel interno, sin necesidad de conectarlo a un monitor externo, convirtiendo al TriFold en una mini estación de trabajo portátil.

La presencia de Galaxy AI, con funciones como traducción en tiempo real, herramientas avanzadas de edición de fotos y asistencias de productividad, termina de redondear la propuesta para usuarios profesionales y creadores de contenido que necesitan potencia y flexibilidad en movilidad. Combinado con el soporte para S Pen (vendido por separado), el Galaxy Z TriFold se perfila como un dispositivo ideal para tomar notas, dibujar, hacer anotaciones sobre documentos y revisar presentaciones en cualquier lugar.

Eso sí, toda esta innovación llega con un mensaje claro: el futuro plegable ya está aquí, pero no es barato. El Galaxy Z TriFold funciona como vitrina tecnológica para Samsung y, al mismo tiempo, como una señal de hacia dónde podrían evolucionar los smartphones de gama alta en los próximos años, cuando (quizá) los precios se acerquen un poco más al terreno del usuario promedio.

