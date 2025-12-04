Ivonne Montero rompe en llanto al recordar al papá de su hija, Fabio Melanitto

Ivonne Montero, actriz y cantante mexicana, conmovió a más de uno luego de abrir su corazón y hablar como nunca antes sobre la pena que aún la embarga por la muerte del padre de su hija, el venezolano Fabio Melanitto. ¡Te contamos lo que dijo!

Fue durante su reciente visita al programa “Este es mi desmoder” con Rodrigo Vidal, la ganadora de “La Casa de los Famosos 2” se sinceró sobre un tema que ha mantenido privado durante muchos años: el asesinato de su ex pareja y padre de su hija.

Y es que a pesar del paso del tiempo, para Ivonne Montero esta es una herida que permanece intacta: “No me deja de doler”, declaró visiblemente afectada.

Al ser cuestionada sobre si tenía algún arrepentimiento con respecto a la historia de amor que vivió con Melanitto, la estrella de la pantalla chica afirmó que a pesar de los altibajos, esta experiencia la llenó de aprendizajes y le regaló a su hija.

“No me arrepiento en lo absoluto. O sea, la vida lo tenía para mí. Tengo una reinota preciosa”, expresó contundente. “Tengo una nena que me ha enseñado tantas cosas, que me hace ser la mujer que soy, que me hace reflexionar también muchas cosas de mi personalidad. Fabio… para nada me arrepiento“, añadió.

Yo agradezco a la vida, a él, que haya pasado por mi vida para permitirme ser mamá" Ivonne Montero – Actriz y cantante

Bajo esta misma tesitura, Ivonne Montero recordó que antes de conocer al cantante venezolano no tenía en sus planes casarse o formar una familia: “Estaba en un momento padre de mi carrera, de mucho éxito, viajando, experimentando una autonomía y cuando lo conozco a él fue así de: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no darme la oportunidad de soñar?’“, declaró.

Para finalizar, la intérprete de “Veneno” y “Amor sin maquillaje” confesó que la pérdida de Fabio Melanitto también representó un “adiós” para el sueño de una historia familiar que no pudo concretarse.

“Es el papá de mi hija, me di la oportunidad, me hizo cambiar muchas cosas en mí, y lamento mucho que no hayamos podido tener ese sueño. Lamento mucho que haya partido“, sentenció.

