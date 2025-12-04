Mayra Macías lanza candidatura independiente para escaño del 4to distrito del Congreso de Illinois

La activista demócrata Mayra Macías lanzó el miércoles una campaña independiente para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en busca de reemplazar al congresista de Illinois Jesús “Chuy” García, lo que podría obstaculizar el plan del líder estatal de designar a un asesor importante como su sucesor.

El sorpresivo anuncio de jubilación de García a principios de noviembre desató una polémica y provocó la reprimenda de su propio partido. Dado que el congresista anunció su jubilación después de la fecha límite de presentación de solicitudes, Patty García fue la única que logró obtener las firmas necesarias antes de marzo, fecha límite para postularse como demócrata.

Sin embargo, aún hay tiempo para presentarse como independiente en las elecciones generales, ya que las firmas no deben presentarse hasta mayo.

My campaign for Congress is rooted in the values of my Back of the Yards community that raised me. Thanks to @tahmanbradley for letting me show him around the block where I grew up yesterday.



I'm grateful for the overwhelming response our campaign's already received- thank you! pic.twitter.com/TI7v0QhBOA — Mayra Macías (@lachicamayra) December 4, 2025

Demócrata de toda la vida, que, de ser elegida, trabajará con los demócratas en el Congreso, Macías se postula así como independiente, comprometiéndose a “brindar a los residentes del 4º Distrito la oportunidad de elegir a su futuro representante en noviembre y ser una voz en Washington que trabajará incansablemente para mejorar sus vidas”.

Mayra Macías, originaria de Barrio de las Empacadoras, ex-educadora y defensora nacional de las familias trabajadoras y la comunidad latina, fue criada en una familia de clase trabajadora de padres inmigrantes mexicanos, por lo que en un campaña asegura que se enfrentará a los ataques de la Administración Trump hacia los inmigrantes y luchar por una reducción de costos para las familias de Illinois.

De acuerdo a su autobiografía, su carrera ha sido dedicada a fortalecer a la comunidad latina y a las familias de clase trabajadora. Lleva adelante una campaña con base comunitaria y no aceptará fondos de comités de acción política (PAC) corporativos.

“Nada se me ha dado fácil. Creciendo en Barrio de las Empacadoras, vi a mi padre trabajar como recolector de basura y a mi madre como proveedora de cuidado domiciliario. Aprendí el valor del trabajo duro desde muy joven, y eso me ha guiado toda la vida”, dijo Mayra Macías.

“He dedicado mi carrera a servir a los demás, desde ser maestra de secundaria, hasta encabezar una organización nacional trabajando junto a la Administración Biden-Harris para aprobar legislación transformadora que invirtió en la gente de nuestro distrito, incluyendo obligar a las compañías farmacéuticas a negociar precios más bajos para los medicamentos recetados”, continuó.

“Ahora me postulo para el Congreso porque para muchos la vida sigue siendo inasequible. El costo del alquiler, la comida, la atención médica y todo lo demás simplemente sigue siendo demasiado caro y fuera del alcance de familias como la mía desde mi niñez. Mi campaña se enfocará en enfrentar esta crisis de asequibilidad que Trump solo ha empeorado, proteger a nuestra comunidad de sus crueles y temerarias deportaciones, y ponerle alto a un dictadorzuelo que está socavando nuestra democracia”, sentenció.

