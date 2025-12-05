Arrestan a madre hispana en la frontera entre Canadá y EE.UU.: tenía una Green Card falsa

Una madre hispana y su hijo de 7 años, residentes en Vermont, fueron detenidos por autoridades migratorias en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) descubrieron que portaba una Green Card fraudulenta.

El caso ocurrió el pasado 27 de noviembre en el puerto de entrada de Highgate Springs, tras un viaje familiar que tendría como destino Canadá.

De acuerdo con la CBP, según reseña Newsweek, la mujer viajaba acompañada de su hijo y otro adulto. Los tres fueron inicialmente rechazados por las autoridades canadienses y devueltos a territorio estadounidense.

Fue entonces cuando los agentes fronterizos detectaron documentos falsos pertenecientes a la madre, entre ellos una Green Card y una tarjeta de Seguro Social.

La mujer hispana enfrenta ahora un proceso migratorio

Tras confirmar la falsedad de los documentos, un portavoz de la CBP informó que la mujer fue transferida a ICE “para su detención, en espera de su proceso migratorio”.

También aclaró que el niño de 7 años “permaneció con ella durante todo el proceso y en ningún momento fueron separados”. Por su parte, el acompañante adulto fue igualmente entregado a ICE.

El caso comenzó a generar preocupación en Vermont cuando el niño, estudiante de segundo grado de la Escuela Primaria JFK en Winooski, no regresó a clases tras el feriado de Acción de Gracias.

Los administradores escolares intentaron comunicarse con la familia y fue el padre quien informó que no había podido contactar ni a su esposa ni a su hijo desde el jueves previo.

“La seguridad y el bienestar de nuestro estudiante de segundo grado es nuestra máxima prioridad”, declaró el superintendente del Distrito Escolar de Winooski, Wilmer Chavarría, enfatizando que la prioridad del distrito es la seguridad del estudiante.

Chavarría agregó que la familia “tomó un giro equivocado” mientras viajaba fuera del estado para visitar a parientes, lo que los condujo a su encuentro inesperado con autoridades migratorias.

Actualmente, la madre y su hijo se encuentran en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, en espera de una audiencia ante un juez de inmigración programada para principios de enero. La comunidad de Winooski ha comenzado a organizar esfuerzos para asistir al padre del menor, facilitar asesoría legal y mantener el contacto con los detenidos.

“Hemos estado en contacto con la madre del estudiante para asegurarnos de que tanto ella como su hijo se encuentren en el mejor estado posible dadas las circunstancias”, agregó Wilmer Chavarría.

Te puede interesar:

· USCIS reduce la duración del permiso de trabajo para los solicitantes de asilo

· ICE arresta a un profesor hispano que disparó con una pistola de aire comprimido

· VIDEO: ICE detiene a ciudadana estadounidense y la libera tras reconocer error