CR-V y Civic 2025: los reyes imbatibles de Honda

El mercado automotor estadounidense ha atravesado meses de contrastes en 2025, con cambios de demanda, ajustes de inventario y una industria aún marcada por la disponibilidad limitada de componentes clave.

En medio de ese panorama, Honda ha logrado sostener una posición estable gracias al rendimiento de dos de sus modelos más emblemáticos: la CR-V y el Civic, que se mantienen como pilares fundamentales del portafolio de la marca en la región.

Durante noviembre, la compañía presentó un nuevo balance de ventas que, aunque mostró pequeñas variaciones respecto al año anterior, reafirma la fortaleza de su oferta.

El comportamiento general del mes no generó preocupación para la compañía, que continúa con cifras acumuladas en terreno positivo y un ritmo de ventas que deja clara la preferencia del público estadounidense por sus productos.

Un noviembre mixto, pero con tendencia anual positiva

Honda informó que las ventas generales incrementaron al comparar el periodo comprendido entre noviembre 2023 y noviembre 2024 con el mismo lapso más reciente. Sin embargo, si el análisis se concentra únicamente en noviembre 2024 vs. noviembre 2025, el resultado muestra una disminución del 13,4%.

A pesar de ello, la marca mantiene una lectura optimista del comportamiento del mercado, ya que el balance anual sigue siendo favorable. De hecho, Honda alcanzó 91,582 unidades vendidas en noviembre, cifra que contribuye a un crecimiento acumulado del 1,8% en lo que va del año. Este desempeño adquiere aún más relevancia si se considera que buena parte de la industria continúa enfrentando afectaciones en la producción por la escasez de semiconductores.

La demanda por camionetas ligeras —uno de los segmentos más fuertes de Honda— y por modelos electrificados ha compensado estos desafíos y ha permitido sostener una curva ascendente.

Honda Passport: la sorpresa del año en crecimiento

Aunque el protagonismo absoluto sigue perteneciendo a la CR-V y el Civic, la gran sorpresa del informe mensual fue la Honda Passport, que tuvo el mejor repunte entre todos los modelos del portafolio. Este SUV registró 4,363 unidades vendidas en noviembre 2025, lo que representa un incremento del 50% frente al mismo mes de 2024.

Más aún, la Passport ha logrado un impresionante crecimiento del 73% anual, lo que evidencia que las actualizaciones aplicadas recientemente han logrado conectar de nuevo con los consumidores estadounidenses. La marca destaca que el modelo 2026 llega con una serie de mejoras enfocadas en la conducción, el rendimiento y la personalización, factores que están impulsando su popularidad.

CR-V y Civic siguen siendo los pilares de Honda

A pesar del ascenso de otros modelos, los dos vehículos que continúan sosteniendo el éxito comercial de Honda son la CR-V y el Civic.

La Honda CR-V se mantuvo como el modelo más vendido de la marca en noviembre, alcanzando 29,421 unidades, impulsada especialmente por sus versiones híbridas, que representaron 54% de esas ventas.

En el segmento de los sedanes, el Honda Civic reafirma su liderazgo con 17,353 unidades vendidas en noviembre. Su versión híbrida también alcanzó un récord propio del mes, con 6,426 unidades, lo que equivale al 37% del total. Este aumento demuestra que las preferencias del consumidor están migrando gradualmente hacia motorizaciones más eficientes.

Este comportamiento contribuye a otro hito importante para la marca: las ventas de modelos electrificados de Honda durante noviembre sumaron 28,258 unidades, equivalentes al 30,9% del total mensual. Con ello, la compañía cerró el mes con un nuevo récord anual, acumulando 385,453 unidades electrificadas vendidas en lo que va de 2025.

Prelude 2026: una nueva apuesta deportiva que apenas comienza

Otro punto llamativo del informe de Honda es el inicio en ventas del nuevo Honda Prelude, uno de los modelos más esperados por los entusiastas de la marca. Aunque apenas comenzó a comercializarse, ya se han registrado 30 unidades vendidas en sus primeros días.

Si bien el número puede parecer bajo, Honda anticipa un crecimiento considerable para diciembre y enero debido al interés generado en torno a este coupé deportivo, que regresa como una propuesta de diseño emocional y desempeño equilibrado dentro de la gama electrificada.

