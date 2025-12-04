Despiden al jefe de diseño de Jaguar y peligra el Type 00

Jaguar Land Rover (JLR) lleva varios meses bajo una presión creciente debido a resultados financieros inferiores a los esperados, una electrificación que no termina de convencer y cambios abruptos en su dirección corporativa.

Lee también: Toyota RAV4 2026: probamos la nueva versión GR Sport

Pero lo que en principio parecía una transición hacia una nueva etapa terminó dando un giro radical con un movimiento inesperado: el despido fulminante de Gerry McGovern, una de las figuras más influyentes del diseño automotriz contemporáneo.

Puedes leer: Ojo, Ford ahora vende autos usados certificados en Amazon

La noticia llegó acompañada de sorpresa y desconcierto en el sector. McGovern no era un ejecutivo más dentro de JLR, mas bien, era una de sus columnas creativas y el responsable directo del lenguaje estético que impulsó a Land Rover hacia el segmento de lujo moderno.

Su salida, ejecutada de manera abrupta y sin comunicado oficial por parte de la empresa, genera incertidumbre no solo por lo que representa para la marca, sino por el impacto directo en proyectos clave, en especial el esperado Jaguar Type 00.

El Jaguar Type 00. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Un relevo en la dirección que agitó todo el tablero

Pocos días antes del despido de McGovern, JLR ya había dado otro giro importante al nombrar a PB Balaji como su nuevo CEO. Balaji, proveniente de Tata Motors y con trayectoria principalmente financiera, asumió el liderazgo en medio de una tormenta estratégica y económica que ha puesto en aprietos a la compañía.

Su llegada fue interpretada como un intento por estabilizar las cuentas, pero también como el inicio de una reestructuración profunda que ahora parece ser más drástica de lo previsto.

El reemplazo de la dirección general y la salida del jefe creativo en tan poco tiempo sugiere un cambio de rumbo abrupto. Aunque ni JLR ni Tata Motors han ofrecido una explicación oficial, la prensa especializada en India —incluyendo medios como Autocar India— informó el despido como un hecho consumado.

Desde entonces, las especulaciones no han parado: desde desacuerdos internos por la estrategia eléctrica hasta diferencias irreconciliables en la visión de futuro de Jaguar.

Gerry McGovern: el arquitecto del éxito reciente de JLR

Para comprender la magnitud de esta decisión, basta con repasar la trayectoria de McGovern dentro del grupo. Especialista en diseño con más de cuatro décadas de experiencia, fue el responsable de transformar las líneas de Land Rover y Range Rover en referentes globales del lujo moderno.

Modelos como Evoque, Velar, el renovado Defender y la última generación de Range Rover nacieron bajo su dirección, convirtiéndose no solo en éxitos comerciales sino también en íconos de diseño contemporáneo.

Pero su influencia fue más allá del universo Land Rover. También asumió un rol protagónico en el relanzamiento estético de Jaguar, una marca que llevaba años en la búsqueda de una identidad fresca y coherente con su herencia.

McGovern impulsó el diseño del Type 00, el ambicioso deportivo eléctrico con el que Jaguar planeaba reposicionarse para mediados de 2026. Ahora, con su salida, este proyecto queda en un limbo que preocupa a seguidores y analistas.

La decisión que tomó Jaguar Land Rover. Crédito: Jaguar Land Rover. Crédito: Cortesía

Un futuro incierto para el Type 00

Entre todos los proyectos afectados por la crisis, el Type 00 es quizá el más comprometido. El modelo representaba la piedra angular del renacimiento de Jaguar como marca 100 % eléctrica y orientada al lujo británico de alto diseño. Con la salida de McGovern, se desconoce si el proyecto seguirá adelante según lo planeado o si se verá modificado —o incluso detenido— mientras JLR redefine su estrategia.

El impacto no es menor: el Type 00 era uno de los proyectos más costosos y estratégicos del portafolio eléctrico. Aunque no se han mencionado cifras oficiales de inversión, fuentes de la industria señalaban que su desarrollo estaba alineado con una transformación general de la marca que parecía inevitable… hasta ahora.

Presión financiera, ciberataques y una estrategia eléctrica que no convence

La salida de McGovern no se da en un vacío. JLR atraviesa un momento complicado. La empresa enfrenta pérdidas multimillonarias asociadas a aranceles en Estados Unidos, además de un ciberataque que paralizó operaciones durante cinco semanas, afectando la producción global y la cadena logística.

Como si fuera poco, la decisión de abandonar por completo los motores de combustión interna para enfocarse en eléctricos ha dividido opiniones al interior de la empresa y entre inversionistas.

En este contexto, el despido del jefe de diseño parece ser parte de un ajuste más amplio que apenas empieza. Si el objetivo es rescatar las finanzas, algunos analistas sugieren que podríamos ver recortes adicionales o un reenfoque hacia modelos menos arriesgados y más rentables a corto plazo.

Seguir leyendo:

Kia reveló las primeras imágenes del renovado Seltos 2025

Retiro masivo en Nissan por fallas en parabrisas del Sentra

Inesperado: el V6 renace en los Alfa Romeo Quadrifoglio 2026