Coches para bebés: el lado más tierno de Mercedes-Benz

La presencia de Mercedes-Benz en el universo del lujo es bien conocida, pero pocos esperaban que la marca diera un salto hacia un segmento tan particular: los productos para recién nacidos.

Lee también: Toyota RAV4 2026: probamos la nueva versión GR Sport

Consciente de que su clientela valora el diseño y la calidad desde cualquier etapa de la vida familiar, la firma alemana decidió explorar un nuevo nicho que combina estilo, funcionalidad y tecnología aplicada al día a día de los padres.

Puedes leer: Ojo, Ford ahora vende autos usados certificados en Amazon

El resultado es una colección de coches para bebés que no solo busca transportar a los más pequeños, sino trasladar al mundo infantil la experiencia premium que Mercedes-Benz ofrece en sus vehículos.

En alianza con el fabricante especializado Hartan, la marca desarrolló cuatro propuestas distintas —Performance, Avantgarde, All-Terrain y AMG GT2— cada una dirigida a necesidades y estilos de vida diferentes.

Lejos de ser simples cochecitos, estos modelos adoptan soluciones inspiradas en el diseño automotriz, materiales de alta calidad y detalles de confort avanzados. En otras palabras, Mercedes-Benz quiere que el lujo comience desde los primeros años.

Modelos pensados para diferentes estilos de familia

Aunque todos los cochecitos comparten una base común, cada versión fue desarrollada con un propósito particular. Entre los elementos estándar se incluyen suspensión ajustable, tapicería en polipiel vegana y un accesorio denominado Bag2Go, una bolsa que se acopla al manillar y permite llevar objetos esenciales sin ocupar espacio adicional.

Performance: confort y seguridad como prioridad

La variante Performance está orientada a padres que buscan la mayor comodidad posible para sus bebés. Incorpora un sistema de arnés Quick-Fix, que facilita ajustar la seguridad del niño sin complicaciones, y un capazo con respaldo regulable, ideal para paseos largos. Su diseño retoma líneas elegantes inspiradas en las berlinas de Mercedes-Benz.

Mercedes lanza cochecitos de lujo para bebés. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Avantgarde: ergonomía para todos

Pensado para adaptarse a distintos tipos de usuarios, el Avantgarde incorpora un manillar telescópico que permite regular su altura. Esto lo convierte en una opción ideal para familias donde los padres tienen estaturas diferentes y buscan un cochecito cómodo de manejar en cualquier situación. Su estética mezcla modernidad y sobriedad.

All-Terrain: el SUV de los cochecitos

Para quienes suelen desplazarse en superficies irregulares, la variante All-Terrain es la más adecuada. Este modelo incluye neumáticos reforzados, un freno de mano integrado y los mismos acabados en polipiel vegana disponibles en cinco colores exclusivos: Rubellite, Opalite, Tartufo, Vintage Blue y Verde Silver. Es el equivalente infantil de un SUV todocamino.

AMG GT2: espíritu deportivo en tamaño compacto

La propuesta más atrevida de la gama es el modelo Mercedes-AMG GT2, claramente inspirado en el universo deportivo de la marca. Integra llantas AMG de radios cruzados, detalles en tono coñac, costuras decorativas y un logotipo bordado en la visera solar. Además, su estructura está pensada para plegarse rápidamente y caber sin problemas en el maletero de un auto, lo que lo convierte en el cochecito ideal para padres que llevan un estilo de vida activo y en movimiento.

La nueva línea premium infantil de Mercedes-Benz. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Accesorios premium y precios de alta gama

Mercedes-Benz también ofrece accesorios adicionales para complementar la experiencia. Entre ellos destacan guantes especiales diseñados para mantener las manos calientes durante los meses fríos, así como otros complementos que refuerzan el enfoque de confort y practicidad.

De acuerdo con información publicada por Carscoops.com, el precio de estos cochecitos de lujo comienza en $1,599 dólares, aunque los montos pueden aumentar dependiendo de la configuración elegida y superar los $2,000 dólares, ubicándolos en la misma categoría de exclusividad que otros productos premium vinculados al universo automotriz.

Seguir leyendo:

Kia reveló las primeras imágenes del renovado Seltos 2025

Retiro masivo en Nissan por fallas en parabrisas del Sentra

Inesperado: el V6 renace en los Alfa Romeo Quadrifoglio 2026