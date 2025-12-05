Nuevo Tesla Model 3 Standard: autonomía y ¿precio histórico?

Después de un 2025 lleno de altibajos para la marca, Tesla abrió un nuevo capítulo con un anuncio que rápidamente captó la atención global: el lanzamiento del Model 3 Standard, una variante ideada para convertirse en la puerta de entrada al universo eléctrico de la compañía.

Con la producción acumulada superando los 7,000,000 de unidades, la firma liderada por Elon Musk aprovecha este hito para introducir el sedán más accesible que haya ofrecido en toda su historia.

A partir de febrero del 2026, las primeras unidades del Model 3 Standard comenzarán a llegar a diferentes mercados, prometiendo democratizar aún más el acceso a los vehículos eléctricos.

Aunque esta versión apuesta por un planteamiento más sencillo en su enfoque técnico, Tesla asegura que mantiene los elementos esenciales para viajar con comodidad, eficiencia y la experiencia tecnológica que ha definido al modelo desde sus inicios.

Diseño reconocible, pero con ajustes estratégicos

Aunque Tesla suele asociar sus nuevas variantes con cambios visibles, el Model 3 Standard conserva casi por completo la estética ya consolidada del sedán. La marca ha decidido no alterar proporciones ni líneas principales, sino enfocarse en detalles funcionales.

El cambio más notable llega en las nuevas llantas de 18 pulgadas denominadas “Prismata”, diseñadas específicamente para mejorar la eficiencia aerodinámica. Su incorporación busca reducir el consumo energético, reforzando el papel del Model 3 como un referente en optimización aerodinámica dentro del segmento de eléctricos.

Más allá de este ajuste, Tesla mantiene su enfoque minimalista en opciones de personalización: solo tres colores disponibles —blanco, negro y gris—, un único patrón para las llantas y un solo acabado interior.

Interior familiar y práctico

En el habitáculo tampoco se han eliminado los elementos característicos del Model 3. El Standard conserva la misma arquitectura ya conocida en las variantes superiores, incluyendo el gran techo panorámico que aporta amplitud y luminosidad a la cabina. Tesla mantiene el enfoque minimalista, apoyando la interacción del conductor casi por completo en la pantalla principal.

A nivel de espacio, el sedán sigue siendo una referencia en habitabilidad para cinco pasajeros y conserva su destacada capacidad de carga. El maletero trasero ofrece 594 litros en configuración estándar y puede alcanzar hasta 1,659 litros al abatir los asientos. A esto se suma un frunk —o maletero delantero— de 88 litros, útil para objetos más pequeños o para separar equipaje delicado.

Una apuesta eficiente: autonomía y consumo

Tesla aún no ha revelado la capacidad exacta ni la química de la batería que montará esta versión Standard, pero sí ha adelantado las cifras clave que definirán su desempeño. Con un consumo homologado de apenas 13 kWh/100 km, el nuevo Model 3 Standard se posiciona como uno de los eléctricos más eficientes del mercado.

En cuanto a autonomía, el ciclo WLTP certifica 534 kilómetros, una cifra que, aunque inferior a la versión de Gran Autonomía, sigue permitiendo viajes largos sin necesidad de recargas frecuentes. La diferencia respecto a la versión superior ronda los 216 kilómetros, pero Tesla destaca que el sistema de carga rápida continúa ofreciendo el rendimiento sobresaliente habitual en la gama.

Precio más bajo de la historia del Model 3

El punto que más interés ha generado es su precio. La marca anunció el Model 3 Standard con un costo inicial equivalente a $36,990 dólares. Sin embargo, aplicando las promociones temporales de Tesla, valoradas en $2,790 dólares, el precio de entrada queda en $35,000 dólares.

A esto se podrían sumar incentivos gubernamentales, como ayudas de hasta $7,000 dólares, lo que permitiría acceder al sedán eléctrico por un valor cercano a $28,000 dólares. A ese nivel de precio, Tesla se coloca nuevamente en una posición altamente competitiva frente a cualquier propuesta similar en autonomía, eficiencia y equipamiento.

