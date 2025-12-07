Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025, con premio de $841 millones de dólares

Hoy sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 6 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $841 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

13 14 26 28 44 7 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que hacer una combinación de cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, conseguirás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos modos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los juegos de Powerball tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$841 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su próximo sorteo el lunes 8 de diciembre

