Atacados con un machete dos hombres en estación del metro de Nueva York

Dos hombres fueron apuñalados con un machete dentro de la estación West Farms Square–East Tremont Avenue, en el Bronx, la tarde de este domingo, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El ataque ocurrió alrededor de las 4:40 p.m., cuando un individuo aún no identificado se acercó a las víctimas y los agredió sin previo aviso.

Al llegar al lugar tras una llamada al 911, los funcionarios encontraron a ambos hombres heridos: un ciudadano de 44 años presentaba un corte en la muñeca, mientras que otro, de 32 años, tenía una herida en la cara. De acuerdo con el reporte policial, a este último también le fue robado su teléfono celular durante el ataque.

Víctimas hospitalizadas y agresor prófugo

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital St. Barnabas, donde se encuentran en condición estable. Las autoridades no han ofrecido detalles sobre un posible motivo de la agresión ni si existía algún vínculo entre el atacante y las víctimas.

El agresor logró escapar de la escena antes de la llegada de la policía y, hasta ahora, no se han realizado arrestos. El NYPD mantiene abierta la investigación e hizo un llamado a cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre el caso.

Una investigación en desarrollo

La policía continúa revisando cámaras de seguridad del sistema de transporte y entrevistando a testigos para identificar al responsable. El incidente vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones sobre la seguridad en algunas estaciones del metro de Nueva York, donde hechos violentos aislados han generado alarma entre los usuarios.

Las autoridades reiteraron que el caso sigue en curso y que divulgarán más detalles a medida que avance la investigación.

