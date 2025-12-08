El Liberia de José Saturnino Cardozo sorprende y avanza a semifinales del Apertura en Costa Rica

El Liberia dirigido por el paraguayo José Saturnino Cardozo dio la gran campanada al asegurar su lugar en las semifinales del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, donde se medirá al poderoso Alajuelense. Esta hazaña la logra el técnico paraguayo con un equipo que no alcanzaba esta instancia desde el 2009. La otra llave la disputarán Saprissa y Cartaginés, en una fase que promete alto nivel y máxima tensión.

En la última jornada de la fase regular, Liberia empató sin goles en su visita al Cartaginés, resultado suficiente para sumar el punto que necesitaba y cerrar en el cuarto lugar con 27 unidades, apenas una más que el bicampeón Herediano, que quedó eliminado de forma sorpresiva de la pelea por el título.

🟡⚫️⚽️🇨🇷



Primer objetivo LOGRADO ✅



Gran trabajo muchachos, gracias afición por todo su apoyo.



Ahora viene lo más importante del torneo, estamos listos, preparados y UNIDOS.



📷: @admliberia #Futbol #LiberiaMiÚnicaPasión #CostaRica pic.twitter.com/Z4RWeEGIDo — José Saturnino Cardozo (@PepeCardozo249) December 8, 2025

Con un estilo basado en el orden táctico y el aporte goleador del delantero paraguayo Fernando Lesme, el conjunto guanacasteco logró meterse entre los cuatro mejores para sorpresa de aficionados y especialistas.

El bicampeón Herediano tuvo una campaña irregular que lo obligó a ganar en la última fecha como visitante ante Pérez Zeledón. El triunfo 1-3 mantuvo viva su esperanza, pero dependía de una caída de Liberia que nunca llegó.

¡ESTAMOS EN SEMIS! 🔥🤩



Cuando se trabaja con fe, humildad y corazón, los sueños se vuelven realidad.



Porque el que cree en Dios, sabe que todo es posible… y hoy lo demostramos en la cancha.



A nuestra afición: gracias por ser ese motor inagotable.#LiberiaMiÚnicaPasión 💛🖤 pic.twitter.com/TlK3Sy9JuX — AD Municipal Liberia Oficial (@admliberiaofic1) December 8, 2025

Ahora, Liberia recibirá el próximo miércoles al Alajuelense, dirigido por Óscar Ramírez y líder sólido de la fase regular con 40 puntos. El duelo de vuelta se disputará el fin de semana.

La otra semifinal enfrentará al Saprissa de Vladmir Quesada contra el Cartaginés del técnico argentino Andrés Carevic. Saprissa aseguró el segundo puesto con 34 puntos tras empatar 0-0 ante Sporting el viernes, mientras que el Cartaginés cerró tercero con 28 unidades.

El partido de ida se jugará en casa del Cartaginés a mitad de semana, y la vuelta será el fin de semana con Saprissa como anfitrión.

Cardozo está orgulloso del equipo que “no competía”

El director técnico José Saturnino Cardozo no escondió su satisfacción tras la clasificación de Liberia, destacando el compromiso mostrado por sus jugadores desde su llegada al equipo. “Estoy contento y feliz por nuestros jugadores. Desde mi presentación dije que dependíamos mucho de la afición, porque uno solo no puede lograr el sueño. Muchos lo entendieron, otros no, porque decían que Liberia no competía”, recordó.

El entrenador subrayó el esfuerzo realizado durante las últimas semanas, en las que el plantel trabajó incluso en dobles jornadas desde las 4:30 a.m. con el objetivo de competir ante rivales de mayor jerarquía.

Cardozo también valoró la regularidad del equipo a lo largo del torneo y la fortaleza mostrada en momentos clave. “Desde el primer partido hasta hoy, Liberia no salió de los puestos de clasificación. Merecía estar ahí y lo hicimos en una cancha difícil”, expresó. Reconoció que el duelo ante Saprissa tuvo un primer tiempo complicado, pero destacó la reacción del grupo en la segunda mitad. “Estoy orgulloso porque nadie les regaló nada. Liberia necesitaba esta alegría y vamos a ser un digno rival en las semifinales”, concluyó convencido.

