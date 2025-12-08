Lamont Roach pide revancha inmediata con Pitbull Cruz

Lamont Roach Jr. pidió una revancha inmediata con Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras empatar mayoritariamente el pasado fin de semana en San Antonio Texas.

Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea, Roach Jr. expresó que debería haber ganado el combate y cree que una segunda pelea en igualdad de condiciones con Pitbull Cruz sería lo mejor.

“Lo mejor es proceder con una revancha inmediata. Diría que con igualdad de condiciones”, dijo el boxeador estadounidense.

Pitbull Cruz quiere una revancha con Lamont Roach Jr. si eso es lo que quiere la gente. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

En una reñida pelea, Pitbull Cruz mostró su agresividad desde el comienzo y con un gancho de izquierda en el tercer asalto mandó a la lona a Lamont Roach Jr. El estadounidense pudo recuperarse y en los rounds intermedios contraatacó al peleador mexicano a pesar de haberse roto la mano derecha en el quinto.

En el séptimo asalto, el árbitro James Green le dedujo un punto crucial a Cruz por golpes bajos. Ambos peleadores cerraron el combate con fuertes intercambios de golpes y al final un juez vio ganador a ‘Pitbull’ 115-111, mientras que los otros dos anotaron un empate 113-113.

Tras conocerse el resultado, tanto Pitbull Cruz como Lamont Roach Jr. declararon que creían haber ganado la pelea y ahora están de acuerdo en que quieren protagonizar un segundo combate.

Lamont Roach Jr. tampoco se mostró contento con el resultado del enfrentamiento. Crédito: Dylan Trevino/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Lamont Roach Jr., de 29 años, igualó por segunda vez consecutiva -la primera con Gervonta Davis- pero ahora ante el mexicano. El estadounidense cuenta con récord profesional de 25 triunfos (10 por nocaut), una derrota y tres empates.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, retuvo el título interino de peso superligero del CMB y podría protagonizar una revancha con el estadounidense. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y dos empates.

